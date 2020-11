Fatos curiosos da eleição: prefeito não sabe que venceu e a maior goleada

As eleições municipais de 2020 tiveram muitos fatos curiosos. A começar pelo prefeito eleito de Goiânia, Maguito Vilela (MDB), que não sabe que saiu vencedor, muito menos que foi para o segundo turno. Há ainda o mais jovem prefeito de capitais e a única disputa entre mulheres. Veja quatro curiosidades do pleito:

1- Prefeito eleito não sabe que venceu

Com 100% das urnas apuradas, Maguito Vilela (MDB) venceu com 52,60% dos votos válidos em Goiânia. Maguito não poderá comemorar a vitória. O prefeito eleito nem sabe que foi para o segundo turno. Ele está internado em São Paulo na UTI, por complicações com a covid-19, há cerca de um mês. De acordo com o hospital em que é atendido, ele está entubado e a situação é grave, mas estável.

2- Prefeito de capital mais jovem

Às 18h45 deste domingo, 29, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou a vitória de João Campos (PSB) para a prefeitura do Recife, com 56,21% dos votos válidos. Ele venceu uma disputa no mínimo inusitada, com a prima, Marília Arraes (PT). Outro fato curioso é que ele tem 27 anos e é o prefeito mais jovem entre as capitais do país.

3- Cidade do PR foi a única do país com disputa entre mulheres

A cidade de Ponta Grossa, no Paraná, foi a única no país a ter duas candidatas na disputa no segundo turno. Professora Elizabeth (PSD), que é a atual vice-prefeita da cidade, foi eleita com 52,38% dos votos. A prefeita eleita contou o o apoio do governador do estado, e colega de partido, Ratinho Junior. Ela venceu Mabel Canto (PSC), que teve 47,62% dos votos.

4- A maior goleada na eleição

O prefeito eleito de Boa Vista, Arthur Henrique (MDB), foi o que venceu com a maior diferença para o oponente, considerando tanto o primeiro quanto o segundo turno. O emedebista teve 85% dos votos válidos, e Ottaci (Solidariedade) teve 14%.

5- Candidatos tiveram mesmo número de votos

A prefeitura de Caraúbas, na Paraíba, os dois candidatos tiveram o mesmo número de votos. Silvano Dudu (DEM) e Nerivan (MBD) receberam 1.761 votos. A legislação prevê a idade como critério de desempate. Silvano tem 52 anos e foi eleito prefeito. Nerivan tem 35 anos.