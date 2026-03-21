Falta de diesel ameaça serviços essenciais em 142 cidades do RS

Ao menos 142 prefeituras do Rio Grande do Sul enfrentam risco de interrupção no funcionamento de serviços essenciais em função da escassez de diesel — o equivalente a quase 30% dos 497 municípios do estado.

O levantamento é da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs). Segundo a entidade, prefeitos têm sido obrigados a priorizar áreas críticas, como o transporte de pacientes na saúde, enquanto obras e atividades que dependem de maquinário já começam a ser suspensas.

A falta de combustível também afeta o campo. Na semana passada, entidades do agronegócio gaúcho relataram dificuldades para garantir diesel para a colheita.

Diante do cenário, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) informou ter recebido relatos pontuais de dificuldade na compra do combustível por produtores no estado, mas afirmou que os estoques são suficientes para garantir o abastecimento.

A agência também abriu uma investigação para apurar a formação de preços e as condições de distribuição do diesel no Rio Grande do Sul.