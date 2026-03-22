Temporal no RS: Uruguaiana registra ventos de 85 km/h e 6 mil imóveis sem luz; veja vídeo

Rajadas de vento de até 85 km/h atingiram o município de Uruguaiana, na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina, neste sábado, 21, e deixaram cerca de seis mil imóveis sem energia elétrica. Apesar dos danos, não houve registro de feridos, segundo a Defesa Civil.

Postes e árvores caíram em diferentes pontos da cidade, que tem pouco mais de 100 mil habitantes. De acordo com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec), a situação foi controlada ainda no sábado.

O coordenador municipal, Paulo Woutheres, informou que o volume de chuva foi baixo em Uruguaiana, com registro de apenas 10 milímetros ao longo do dia, e que não havia alerta específico para precipitações intensas no município.

Em nota, a concessionária RGE, do Grupo CPFL Energia, informou que seguia trabalhando para restabelecer o fornecimento em cerca de 350 residências que ainda permaneciam sem luz. A previsão era normalizar o serviço até o final de domingo, 22.

A empresa orientou que moradores mantenham distância de fios rompidos e galhos sobre a rede elétrica e acionem imediatamente a concessionária e o Corpo de Bombeiros em caso de risco.

No mesmo dia, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu alerta laranja para tempestades com possibilidade de ventos fortes e granizo na região Oeste do estado, onde está localizada Uruguaiana.