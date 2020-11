Falésia desaba e mata três pessoas na praia da Pipa, no RN

Três pessoas morreram na praia de Pipa, localizada no litoral do Rio Grande do Norte, quando parte de uma falésia desabou. O local é um ponto turístico bastante frequentado e segundo a Polícia Militar (PM) as três pessoas que vieram a óbito foram um homem, uma mulher e uma criança, todos da mesma família.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o desmoronamento ocorreu por volta das 11h desta terça-feira, 17. As pessoas foram soterradas e, segundo relatos, não resistiram ao incidente mesmo após serem socorridas. As identidades não haviam sido reveladas até a publicação desta nota. A base dessa falésia fica na Baía dos Golfinhos, na praia da Pipa, no município de Tibau do Sul, que fica cerca de 84 quilômetros da capital do Rio Grande do Norte, Natal.

*Mais informações em instantes.