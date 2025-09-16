Brasil

Fachin se reúne com Lula para entregar convite de sua posse na presidência do STF

Cerca de 700 convidados já confirmaram presença na posse do novo presidente do STF

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 08h03.

O ministro Edson Fachin se reúne nesta terça-feira com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para fazer a entrega do convite de sua posse como presidente do Supremo Tribunal Federal (STF). A solenidade está marcada para o próximo dia 29.

O convite será entregue pessoalmente a Lula por Fachin, que assume o comando do Judiciário pelos próximos dois anos. Na vice-presidência tomará posse o ministro Alexandre de Moraes, que também deve comparecer ao encontro com o presidente.

Convidados e confirmação de presença

Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, já foram convidados por Fachin para a cerimônia, e confirmaram presença. O GLOBO apurou que cerca de 700 convidados já informaram ao STF que comparecerão ao evento.

Perfil de Fachin e sua trajetória no STF

Fachin assumirá a chefia do Poder Judiciário para o biênio 2025-2027, com o fim da gestão do ministro Luís Roberto Barroso. A eleição para o cargo ocorreu de forma simbólica, no dia 13 agosto, seguindo o critério de rodízio por antiguidade.

Indicado pela então presidente Dilma Rousseff em 2015, Fachin presidiu o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2022 e liderou a frente contra a pauta bolsonarista do voto impresso. Foi Fachin também quem iniciou os trabalhos, no tribunal, de combate às notícias falsas.

