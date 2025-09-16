Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Temer não vê sucesso em anistia unilateral e chama ataque de Tarcísio a Moraes de 'infelicidade'

Ex-presidente afirmou que anistia sem consenso entre os Poderes não terá efeito positivo

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 08h44.

O ex-presidente Michel Temer (MDB) afirmou nesta segunda-feira que uma anistia decretada unilateralmente pelo Congresso Nacional não dará resultado. Na avaliação dele, qualquer debate sobre a anistia ou a redução de pena dos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro deve ser conduzido pelos três Poderes. A declaração ocorreu durante participação no Roda Viva, da TV Cultura.

Temer disse concordar com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino, que afirmou que anistia não é sinônimo de paz.

"Está certíssimo. Ele confirma o que eu tenho dito ao longo do tempo. Se for decretada a anistia, pelo Congresso, sem esse pacto nacional que eu estou dizendo. O pacto nacional seria sentar o presidente da República, o presidente do Supremo, os presidentes do Legislativo com entidades da sociedade civil e até a oposição. Você poderia chamar a oposição: venha aqui, vamos conversar. Vamos encontrar um caminho para o país. Isso precisa ser uma conjugação de setores. Se for só do Legislativo, vai ser levado ao Supremo. E nesse sentido o ministro Flávio Dino tem razão. Unilateralmente decretada a anistia, sem esse pacto, ela não dá resultado", disse Temer.

O ex-presidente defende que o perdão, para ter efeito, deve vir de um "pacto nacional" e não de um ato unilateral.

"Se os Poderes todos se reunissem, se chamassem a oposição, se chamassem entidades da sociedade civil, você teria pelo menos um gesto de civilidade política."

Temer sobre os ataques a Alexandre de Moraes

Na mesma entrevista, o ex-presidente tratou como "infelicidade" os ataques do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ao ministro Alexandre de Moraes, do STF. Durante o 7 de Setembro, na Avenida Paulista, Tarcísio chamou Moraes de "tirano":

"Ele é muito ponderado. Nesse caso, houve uma infelicidade dele. Como você pode explicar isso? Acho que foi o clima político em que ele tinha que envolver os bolsonaristas. Porque mesmo entre bolsonaristas havia críticas à posição dele. Ele quis trazer o bolsonarismo. Sei que ele se dá bem com o ministro do Supremo. Até estranhei. Mas acho que ele pode recompor".

Lula reforça posição contra anistia

Nesta segunda-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para um almoço no Palácio da Alvorada. No encontro, Lula reforçou sua posição para que a Câmara não vote projeto que anistia os envolvidos nos atos do 8 de janeiro. O petista reforçou que o governo é contrário ao projeto que pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Durante o Roda Viva, Temer afirmou que, no lugar de Motta, submeteria a decisão de pautar a anistia ao colégio de líderes, pois a caneta não é só dele.

Acompanhe tudo sobre:Michel TemerSupremo Tribunal Federal (STF)

Mais de Brasil

'Traidor da Constituição é traidor da Pátria', diz Alckmin em ato pela democracia

Fachin se reúne com Lula para entregar convite de sua posse na presidência do STF

Hugo Motta reúne líderes para tentar dar um desfecho à pressão por anistia

De portas de teatro a ambulância particular: veja irregularidades nas emendas Pix suspensas pelo STF

Mais na Exame

Brasil

'Traidor da Constituição é traidor da Pátria', diz Alckmin em ato pela democracia

Mundo

Israel inicia ofensiva terrestre para ocupar Gaza

Mercados

A nova proposta de Trump para balanços semestrais: menos pressão ou maior risco para Wall Street?

Um conteúdo Bússola

Confira mais de 900 vagas de grandes empresas e 5 dicas para ter sucesso no processo seletivo