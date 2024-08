FAB conclui primeira etapa de investigação de avião que caiu em Vinhedo (SP)

A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), informou que foi finalizada nesta segunda-feira, 12, a a primeira etapa das investigações sobre a queda do avião em Vinhedo, no interior de São Paulo, por profissionais do órgão.

Desse modo, segundo a FAB, a investigação do acidente aeronáutico segue sendo realizada, com o levantamento de outras informações necessárias, a fim de identificar os possíveis fatores contribuintes.

"O CENIPA reitera a intenção e previsão de divulgar, no prazo estimado de 30 dias, o relatório preliminar do acidente aeronáutico. Já a conclusão dessa investigação terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade da ocorrência", informou a FAB, em nota.

Quando concluída, o relatório final será publicado no site do CENIPA. O objetivo do órgão é investigar as ocorrências aeronáuticas, de modo a prevenir que novos acidentes com características semelhantes ocorram.