Exames de Lula estão dentro da normalidade, diz novo boletim médico

O novo boletim médico liberado pela equipe médica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva indica que os últimos exames feitos por ele estão "dentro da normalidade", inclusive a tomografia de crânio para controle pós-operatório. Lula passou por um check-up de rotina no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, na quinta-feira.

O check-up anual do presidente estava programado para dezembro do ano passado, mas foi adiado por causa de uma cirurgia de emergência para drenar um coágulo na cabeça, feita no dia 10 do mês. O sangramento na cabeça foi causado por uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada em outubro.

Segundo os médicos, o hematoma que havia na cabeça do presidente foi drenado completamente. Ele foi liberado para exercícios físicos e viagens aéreas no final de janeiro.

Após receber alta, Lula disse ter ficado “assustado” e “preocupado” durante os dias que passou internado. Em depoimento emocionado, o petista afirmou ainda que “nunca pensa que vai morrer, mas tem medo”.

"O presidente segue com acompanhamento médico habitual, sem previsão de novos exames, pelas equipes médicas lideradas pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e pela Dra. Ana Helena Germoglio", informa o boletim.