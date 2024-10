O deputado estadual Evandro Leitão (PT) tem 44% das intenções de voto e o deputado federal André Fernandes (PL) aparece com 42% no segundo turno para a prefeitura de Fortaleza, de acordo com pesquisa do instituto Quaest divulgado nesta quarta-feira, 23.

Os candidatos aparecem empatados pela margem de erro, que é de 3 pontos percentuais para mais ou parta menos, a quatro dias para o dia da votação, neste domingo, 27 de outubro.

Os eleitores que afirma que votarão em branco, nulo ou não votarão somam 12% e os que não sabem e os indecisos são 4%.

Essa é a segunda pesquisa do instituto. Na anterior, divulgada em 18 de outubro, Leitão tinha 43%, o mesmo percentual de Fernandes. Ao oscilar um ponto positivo, dentro da margem de erro, o petista assume a liderança numérica, mas continua empatado com o candidato do PL que oscilou negativamente um ponto.

Pesquisa para prefeito de Fortaleza no segundo turno

Evandro Leitão (PT): 44% (eram 43%)

44% (eram 43%) André Fernandes (PL): 42% (eram 43%)

42% (eram 43%) Indecisos: 2% (eram 4%)

2% (eram 4%) Branco/nulo/não vai votar: 12% (eram 10%)

A pesquisa Quaest foi realizada presencialmente com 900 pessoas entre os dias 20 e 22 de outubro. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE com o número CE-04417/2024.

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, quando o eleitor não é apresentado a nenhuma lista de candidatos, 22% afirmam que estão indecisos sobre quem irá votar no dia 27 de outubro. Fernandes e Leitão aparecem empatados com 37%.