Brasil
Guia do CidadãoInfraestrutura

Enem 2026: vai chover no dia da prova? Veja a previsão por região

Alerta para temporais inclui Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso; Belo Horizonte e Vitória exigem atenção especial

Enem 2026: previsão do tempo alerta para temporais em várias regiões (Tomaz Silva/Agência Brasil)

Enem 2026: previsão do tempo alerta para temporais em várias regiões (Tomaz Silva/Agência Brasil)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 13h47.

Priorizar nos meus resultados Google
Contexto32s

O primeiro dia do Enem 2026, neste domingo, 8, terá tempo dividido pelo país, segundo a Climatempo. O avanço de uma frente fria pelo Centro-Sul provoca chuva forte no Sudeste e no Centro-Oeste, frio no Sul e calor intenso no Nordeste. Os portões abrem às 12h e fecham às 13h (horário de Brasília). As provas vão das 13h30 às 19h. A recomendação é sair com antecedência nas áreas de chuva, levar agasalho no frio, água no calor e conferir o trajeto e o local de prova.

Quem vai fazer a prova neste domingo, 8, precisa se preparar para um país de tempo dividido: chuva forte e risco de temporais no Sudeste e no Centro-Oeste, frio no Sul e calor intenso no Nordeste.

O cenário, previsto pela Climatempo, está ligado ao avanço de uma frente fria pelo Centro-Sul.

O principal ponto de atenção é o deslocamento até os locais de prova. Os portões abrem às 12h e fecham às 13h, pelo horário de Brasília. As provas começam às 13h30 e terminam às 19h.

Enem 2026: chuvas fortes podem adiar a prova? Veja o que diz o MEC

Sudeste

É a região com os principais alertas. A frente fria favorece chuva moderada a forte nos quatro estados, com risco de temporais, rajadas de vento e possibilidade de granizo. Belo Horizonte e Vitória exigem mais atenção.

  • Minas Gerais: as instabilidades podem ser fortes no centro-norte e no leste do estado, com chance de granizo e ventos intensos;
  • Espírito Santo: o calor intenso antes da chegada da frente fria aumenta as condições para temporais;
  • Rio de Janeiro: a chuva tende a ser mais frequente pela manhã, com ventos moderados a fortes, principalmente no litoral e na Região Serrana. O norte do estado ainda pode registrar calor e pancadas fortes ao longo do dia;
  • São Paulo: as temperaturas caem, especialmente no sul e no centro-leste, incluindo a Grande São Paulo. Haverá sensação de frio, ventos moderados e possibilidade de chuva em algumas áreas.

Centro-Oeste

Há alerta para temporais em Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal. Mato Grosso do Sul pode ter chuva moderada a forte em diferentes áreas, e a entrada de ar frio deve ser sentida principalmente no sul do estado.

Em Campo Grande, a temperatura cai em relação ao sábado. Em Cuiabá, o calor perde força, mas segue alto.

Sul

Depois de um sábado de temporais e ventos intensos em parte da região, a massa de ar polar derruba as temperaturas e deixa o tempo mais firme.

Ao amanhecer, os termômetros devem marcar entre 11°C e 15°C na maior parte do Sul, e menos de 10°C nas serras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Os ventos frios aumentam a sensação térmica de frio nas primeiras horas. Ainda pode chover fraco no leste e no litoral gaúcho.

Enem 2026: o que pode ou não levar para o primeiro dia de prova?

Nordeste

O destaque é o calor. As máximas devem variar entre 37°C e 41°C no interior da Bahia, do Maranhão e do Piauí e no Sertão. A umidade relativa do ar pode ficar entre 20% e 30% durante boa parte do dia.

A partir da tarde, pode chover de forma moderada a forte no centro, no oeste e no sul da Bahia, além do sul do Maranhão e do Piauí. No oeste e no extremo sul baiano, a aproximação da frente fria aumenta o risco de temporais.

Norte

O domingo será de temperaturas elevadas e abafamento. Há previsão de chuva moderada a forte no Acre, em Rondônia, no Amazonas, no Pará e no Tocantins, com possibilidade de transtornos localizados.

A entrada de ar mais frio pode reduzir temporariamente as temperaturas em Rio Branco e Porto Velho.

O que fazer

  • Em áreas de temporais: saia com antecedência, acompanhe o tempo e considere trânsito lento e alagamentos;
  • Em áreas de frio: leve um agasalho, especialmente se o trajeto até o local de prova for longo ou se for sair cedo;
  • Em áreas de calor e baixa umidade: leve água, use roupas leves e evite exposição prolongada ao sol antes da prova;
  • Em qualquer região: confira antes o trajeto, o local de prova e os horários oficiais do exame.
Acompanhe tudo sobre:EnemCalorChuvasClima

Mais de Brasil

Gonet pede ao STF suspensão de ações contra proibição das bets

PEC da redução da maioridade penal avança na Câmara; relator prevê parecer em novembro

Defesa Civil orienta famílias a estocar água e alimentos; entenda recomendação

Mais na Exame

Brasil

Gonet pede ao STF suspensão de ações contra proibição das bets

Um conteúdo Bússola

Como ele conseguiu monetizar com 50 mil seguidores em apenas um ano

Mundo

DeSantis mira presidência dos EUA após vitória republicana na Flórida, diz jornal

Esporte

Fórmula 1 renova contrato com São Paulo e garante GP em Interlagos até 2035