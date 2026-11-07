Enem 2026: vai chover no dia da prova? Veja a previsão por região

Quem vai fazer a prova neste domingo, 8, precisa se preparar para um país de tempo dividido: chuva forte e risco de temporais no Sudeste e no Centro-Oeste, frio no Sul e calor intenso no Nordeste.

O cenário, previsto pela Climatempo, está ligado ao avanço de uma frente fria pelo Centro-Sul.

O principal ponto de atenção é o deslocamento até os locais de prova. Os portões abrem às 12h e fecham às 13h, pelo horário de Brasília. As provas começam às 13h30 e terminam às 19h.

Sudeste

É a região com os principais alertas. A frente fria favorece chuva moderada a forte nos quatro estados, com risco de temporais, rajadas de vento e possibilidade de granizo. Belo Horizonte e Vitória exigem mais atenção.

Minas Gerais: as instabilidades podem ser fortes no centro-norte e no leste do estado, com chance de granizo e ventos intensos ;

as instabilidades podem ser fortes no centro-norte e no leste do estado, com ; Espírito Santo: o calor intenso antes da chegada da frente fria aumenta as condições para temporais ;

o calor intenso antes da chegada da frente fria aumenta as condições para ; Rio de Janeiro: a chuva tende a ser mais frequente pela manhã , com ventos moderados a fortes, principalmente no litoral e na Região Serrana. O norte do estado ainda pode registrar calor e pancadas fortes ao longo do dia;

a , com ventos moderados a fortes, principalmente no litoral e na Região Serrana. O norte do estado ainda pode registrar calor e pancadas fortes ao longo do dia; São Paulo: as temperaturas caem, especialmente no sul e no centro-leste, incluindo a Grande São Paulo. Haverá sensação de frio, ventos moderados e possibilidade de chuva em algumas áreas.

Centro-Oeste

Há alerta para temporais em Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal. Mato Grosso do Sul pode ter chuva moderada a forte em diferentes áreas, e a entrada de ar frio deve ser sentida principalmente no sul do estado.

Em Campo Grande, a temperatura cai em relação ao sábado. Em Cuiabá, o calor perde força, mas segue alto.

Sul

Depois de um sábado de temporais e ventos intensos em parte da região, a massa de ar polar derruba as temperaturas e deixa o tempo mais firme.

Ao amanhecer, os termômetros devem marcar entre 11°C e 15°C na maior parte do Sul, e menos de 10°C nas serras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Os ventos frios aumentam a sensação térmica de frio nas primeiras horas. Ainda pode chover fraco no leste e no litoral gaúcho.

Nordeste

O destaque é o calor. As máximas devem variar entre 37°C e 41°C no interior da Bahia, do Maranhão e do Piauí e no Sertão. A umidade relativa do ar pode ficar entre 20% e 30% durante boa parte do dia.

A partir da tarde, pode chover de forma moderada a forte no centro, no oeste e no sul da Bahia, além do sul do Maranhão e do Piauí. No oeste e no extremo sul baiano, a aproximação da frente fria aumenta o risco de temporais.

Norte

O domingo será de temperaturas elevadas e abafamento. Há previsão de chuva moderada a forte no Acre, em Rondônia, no Amazonas, no Pará e no Tocantins, com possibilidade de transtornos localizados.

A entrada de ar mais frio pode reduzir temporariamente as temperaturas em Rio Branco e Porto Velho.

O que fazer