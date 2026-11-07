Enem 2026: vai chover no dia da prova? Veja a previsão por região

Enem 2026: previsão do tempo alerta para temporais em várias regiões (Tomaz Silva/Agência Brasil)
Colaboradora
Publicado em 7 de novembro de 2026 às 13h47.
O primeiro dia do Enem 2026, neste domingo, 8, terá tempo dividido pelo país, segundo a Climatempo. O avanço de uma frente fria pelo Centro-Sul provoca chuva forte no Sudeste e no Centro-Oeste, frio no Sul e calor intenso no Nordeste. Os portões abrem às 12h e fecham às 13h (horário de Brasília). As provas vão das 13h30 às 19h. A recomendação é sair com antecedência nas áreas de chuva, levar agasalho no frio, água no calor e conferir o trajeto e o local de prova.
Quem vai fazer a prova neste domingo, 8, precisa se preparar para um país de tempo dividido: chuva forte e risco de temporais no Sudeste e no Centro-Oeste, frio no Sul e calor intenso no Nordeste.
O cenário, previsto pela Climatempo, está ligado ao avanço de uma frente fria pelo Centro-Sul.
O principal ponto de atenção é o deslocamento até os locais de prova. Os portões abrem às 12h e fecham às 13h, pelo horário de Brasília. As provas começam às 13h30 e terminam às 19h.Enem 2026: chuvas fortes podem adiar a prova? Veja o que diz o MEC
É a região com os principais alertas. A frente fria favorece chuva moderada a forte nos quatro estados, com risco de temporais, rajadas de vento e possibilidade de granizo. Belo Horizonte e Vitória exigem mais atenção.
Há alerta para temporais em Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal. Mato Grosso do Sul pode ter chuva moderada a forte em diferentes áreas, e a entrada de ar frio deve ser sentida principalmente no sul do estado.
Em Campo Grande, a temperatura cai em relação ao sábado. Em Cuiabá, o calor perde força, mas segue alto.
Depois de um sábado de temporais e ventos intensos em parte da região, a massa de ar polar derruba as temperaturas e deixa o tempo mais firme.
Ao amanhecer, os termômetros devem marcar entre 11°C e 15°C na maior parte do Sul, e menos de 10°C nas serras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Os ventos frios aumentam a sensação térmica de frio nas primeiras horas. Ainda pode chover fraco no leste e no litoral gaúcho.Enem 2026: o que pode ou não levar para o primeiro dia de prova?
O destaque é o calor. As máximas devem variar entre 37°C e 41°C no interior da Bahia, do Maranhão e do Piauí e no Sertão. A umidade relativa do ar pode ficar entre 20% e 30% durante boa parte do dia.
A partir da tarde, pode chover de forma moderada a forte no centro, no oeste e no sul da Bahia, além do sul do Maranhão e do Piauí. No oeste e no extremo sul baiano, a aproximação da frente fria aumenta o risco de temporais.
O domingo será de temperaturas elevadas e abafamento. Há previsão de chuva moderada a forte no Acre, em Rondônia, no Amazonas, no Pará e no Tocantins, com possibilidade de transtornos localizados.
A entrada de ar mais frio pode reduzir temporariamente as temperaturas em Rio Branco e Porto Velho.