Chuva forte alaga ruas, derruba árvore e leva Rio ao estágio 2 de alerta

A chuva forte que atingiu o Grande Rio na tarde deste sábado, 7, provocou alagamentos, interrompeu o tráfego em vias da capital e levou a cidade ao nível 2 do estágio operacional. A Defesa Civil enviou um alerta extremo, por SMS e WhatsApp, aos moradores.
O estágio 2 é o segundo nível em uma escala de cinco e indica risco de ocorrências de alto impacto. A prefeitura informa que pode haver nova mudança de estágio, por causa da chuva ou de outros fatores.
Onde mais choveu
Segundo o Sistema Alerta Rio, os bairros da capital com maior volume de chuva foram Barra, Jacarepaguá, Mendanha e Grota Funda, todos na Zona Sudoeste. Também choveu forte nas zonas Norte e Sul, no Centro e na Baixada Fluminense.
Alagamentos
Abertas: 15
- Avenida Ernani Cardoso, altura do número 371 – Cascadura
- Avenida das Américas, altura do número 411 – Barra da Tijuca
- Avenida Engenheiro Sousa Filho, altura do número 1104 – Jacarepaguá
- Estrada da Ligação, altura da Praça da Benedita – Jacarepaguá
- Rua Alba Valdez, altura da Praça Helton Veloso Filho – Campo Grande
- Rua Uranos, altura da Rua Humbolt – Ramos
- Rua Quirim, altura do número 1500 – Vila Valqueire
- Estrada do Capenha – Pechincha
- Rua Viúva Cláudio, altura do Buraco do Lacerda – Jacaré
- Rua Paulo Correa de Sá, altura da Est. Padre Miguel – Padre Miguel
- Rua do Castor, altura da Rua Goianinha – Curicica
- Rua Fernandes Guimarães, altura da Rua Arnaldo Quintela – Botafogo
- Rua Antonieta, altura do número 221 0 Oswaldo Cruz
- Rua Albertina Araújo, altura do número 185 – Penha Circular
- Rua Vila Aurora – Curicica
Fechadas: 5
- Rua 24 de Maio, altura da Rua Conego Tobias – Sampaio
- Rua Eduardo Raboeira, altura da Rua Matias Aíres – Engenho Novo
- Rua Quirim – Vila Valqueire – Alt. N° 1500
- Estrada da Bica – Cacuia
- Rua Antônio Vargas – Piedade
Bolsões d'água
Abertas: 32
- Avenida Brasil, altura da Estrada do Tingui, sentido Centro – Campo Grande
- Rua Ministro Carlos Medeiros, altura da Estrada da Posse – Campo Grande
- Rua Domingos de Oliveira Alves, altura da Rua Jape – Campo Grande
- Rua Mandina, altura da Rua Ícaro – Curicica
- Rua Sebastião Ribeiro, altura da Rua Rio Manso – Campo Grande
- Avenida Heitor Beltrão, altura do Supermercado Guanabara – Tijuca
- Rua Conde de Bonfim, altura da Rua Uruguai – Tijuca
- Rua Aimoré – Penha
- Rua Figueiredo Camargo, altura da Calçada do Chopp – Bangu
- Estrada do Guerenguê, altura do número 370, na Taquara
- Avenida Brasil, altura do Obramax, sentido Santa Cruz – Benfica
- Rua Silva Gomes, altura do número 16 – Cascadura
- Rua Maria Antonieta, altura do número 221 – Oswaldo Cruz
- Rua André Pinto – Ramos
- Estrada da Soca – Taquara
- Rua Jardim Botânico, altura da Praça Santos Dumont – Jardim Botânico
- Rua Doutor Niemeyer, altura da Rua Adolfo Bergamini – Engenho de Dentro
- Rua Soldado Wandel Sarmento, altura do número 154 – Tauá
- Praça Jauru – Taquara
- Estrada do Engenho Velho, altura do número 730 – Taquara
- Rua do Senado – Centro
- Estrada dos Bandeirantes, altura do número 7000
- Rua Barão de São Borja – Méier
- Avenida Epitácio Pessôa, altura da Rua Vinicius de Moraes – Lagoa Rodrigo de Freitas
- Rua Codó – Bangu
- Rua Gregório de Matos, altura do número 272 – Vigário Geral
- Rua Uranos, altura da Avenida dos Democráticos – Ramos
- Estrada da Água Branca – Bangu
- Praia Congonhas do Campo, altura da Rua Dr. Manuel Marreiros – Bancários
- Rua Domingos de Magalhães, altura da estação de metrô Maria da Graça – Maria da Graça
- Rua Soldado Wandel Sarmento, altura do número 154 – Tauá
- Rua Souza Cerqueira, altura da Rua Gonçalves Coelho – Piedade
Fechadas: 6
- Avenida Maria Teresa, altura do Viaduto Alim Pedro – Campo Grande
- Estrada da Pedra, na altura da Estação de BRT Santa Veridiana – Santa Cruz
- Avenida Ministro Edgard Romero, altura da Rua Conselheiro Galvão – Madureira
- Rua Francisco Real, altura da Rua Júlio César – Padre Miguel
- Rua Érico Coelho – Tauá
- Avenida Dom Helder Câmara, altura da Suipa – Pilares
Ventos
A rajada mais forte foi registrada em Seropédica, de 97 km/h. A Ponte Rio-Niterói teve o tráfego interrompido em algum momento.
Segundo o Sistema Alerta Rio, entre 15h e 16h, as rajadas chegaram a 79,6 km/h no Galeão, 76 km/h no Aeroporto Santos Dumont, 69,1 km/h na Marambaia e 56,5 km/h na Vila Militar.
Trânsito e transportes
- Trens: a Trens RJ informou que, por causa das chuvas, alguns trens podem aguardar ordem de circulação para seguir viagem.
- Elevado Paulo de Frontin: por volta das 16h, uma árvore caiu na via e complicou o trânsito na região.
- Rua 24 de Maio: o tráfego foi interrompido na altura do Sampaio.
Voos
O Aeroporto Internacional do Rio (Galeão) teve quatro voos direcionados a outro aeroporto e cinco foram recebidos de outros aeroportos por causa das condições meteorológicas na tarde de sábado.
Não houve cancelamentos até o momento..