Brasil
Guia do CidadãoInfraestrutura

Chuva forte alaga ruas, derruba árvore e leva Rio ao estágio 2 de alerta

Prefeitura registrou seis pontos de alagamento na capital, e Duque de Caxias e Niterói também tiveram ruas alagadas

Chuva e ventos fortes atingem o Rio de Janeiro (Reprodução/Redes Sociais)

Chuva e ventos fortes atingem o Rio de Janeiro (Reprodução/Redes Sociais)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 18h56.

Última atualização em 7 de novembro de 2026 às 19h02.

Priorizar nos meus resultados Google
Contexto32s

Chuva forte no Rio de Janeiro causou alagamentos, interrupções no trânsito e alertas de risco. A cidade atingiu o estágio 2 de alerta operacional, indicando risco de ocorrências de alto impacto. Vários bairros registraram volumes significativos de precipitação e pontos críticos de inundação.

A chuva forte que atingiu o Grande Rio na tarde deste sábado, 7, provocou alagamentos, interrompeu o tráfego em vias da capital e levou a cidade ao nível 2 do estágio operacional. A Defesa Civil enviou um alerta extremo, por SMS e WhatsApp, aos moradores.

O estágio 2 é o segundo nível em uma escala de cinco e indica risco de ocorrências de alto impacto. A prefeitura informa que pode haver nova mudança de estágio, por causa da chuva ou de outros fatores.

Onde mais choveu

Segundo o Sistema Alerta Rio, os bairros da capital com maior volume de chuva foram Barra, Jacarepaguá, Mendanha e Grota Funda, todos na Zona Sudoeste. Também choveu forte nas zonas Norte e Sul, no Centro e na Baixada Fluminense.

Alagamentos

Abertas: 15

  • Avenida Ernani Cardoso, altura do número 371 – Cascadura
  • Avenida das Américas, altura do número 411 – Barra da Tijuca
  • Avenida Engenheiro Sousa Filho, altura do número 1104 – Jacarepaguá
  • Estrada da Ligação, altura da Praça da Benedita – Jacarepaguá
  • Rua Alba Valdez, altura da Praça Helton Veloso Filho – Campo Grande
  • Rua Uranos, altura da Rua Humbolt – Ramos
  • Rua Quirim, altura do número 1500 – Vila Valqueire
  • Estrada do Capenha – Pechincha
  • Rua Viúva Cláudio, altura do Buraco do Lacerda – Jacaré
  • Rua Paulo Correa de Sá, altura da Est. Padre Miguel – Padre Miguel
  • Rua do Castor, altura da Rua Goianinha – Curicica
  • Rua Fernandes Guimarães, altura da Rua Arnaldo Quintela – Botafogo
  • Rua Antonieta, altura do número 221 0 Oswaldo Cruz
  • Rua Albertina Araújo, altura do número 185 – Penha Circular
  • Rua Vila Aurora – Curicica

Fechadas: 5

  • Rua 24 de Maio, altura da Rua Conego Tobias – Sampaio
  • Rua Eduardo Raboeira, altura da Rua Matias Aíres – Engenho Novo
  • Rua Quirim – Vila Valqueire – Alt. N° 1500
  • Estrada da Bica – Cacuia
  • Rua Antônio Vargas – Piedade

Bolsões d'água

Abertas: 32

  • Avenida Brasil, altura da Estrada do Tingui, sentido Centro – Campo Grande
  • Rua Ministro Carlos Medeiros, altura da Estrada da Posse – Campo Grande
  • Rua Domingos de Oliveira Alves, altura da Rua Jape – Campo Grande
  • Rua Mandina, altura da Rua Ícaro – Curicica
  • Rua Sebastião Ribeiro, altura da Rua Rio Manso – Campo Grande
  • Avenida Heitor Beltrão, altura do Supermercado Guanabara – Tijuca
  • Rua Conde de Bonfim, altura da Rua Uruguai – Tijuca
  • Rua Aimoré – Penha
  • Rua Figueiredo Camargo, altura da Calçada do Chopp – Bangu
  • Estrada do Guerenguê, altura do número 370, na Taquara
  • Avenida Brasil, altura do Obramax, sentido Santa Cruz – Benfica
  • Rua Silva Gomes, altura do número 16 – Cascadura
  • Rua Maria Antonieta, altura do número 221 – Oswaldo Cruz
  • Rua André Pinto – Ramos
  • Estrada da Soca – Taquara
  • Rua Jardim Botânico, altura da Praça Santos Dumont – Jardim Botânico
  • Rua Doutor Niemeyer, altura da Rua Adolfo Bergamini – Engenho de Dentro
  • Rua Soldado Wandel Sarmento, altura do número 154 – Tauá
  • Praça Jauru – Taquara
  • Estrada do Engenho Velho, altura do número 730 – Taquara
  • Rua do Senado – Centro
  • Estrada dos Bandeirantes, altura do número 7000
  • Rua Barão de São Borja – Méier
  • Avenida Epitácio Pessôa, altura da Rua Vinicius de Moraes – Lagoa Rodrigo de Freitas
  • Rua Codó – Bangu
  • Rua Gregório de Matos, altura do número 272 – Vigário Geral
  • Rua Uranos, altura da Avenida dos Democráticos – Ramos
  • Estrada da Água Branca – Bangu
  • Praia Congonhas do Campo, altura da Rua Dr. Manuel Marreiros – Bancários
  • Rua Domingos de Magalhães, altura da estação de metrô Maria da Graça – Maria da Graça
  • Rua Soldado Wandel Sarmento, altura do número 154 – Tauá
  • Rua Souza Cerqueira, altura da Rua Gonçalves Coelho – Piedade

Fechadas: 6

  • Avenida Maria Teresa, altura do Viaduto Alim Pedro – Campo Grande
  • Estrada da Pedra, na altura da Estação de BRT Santa Veridiana – Santa Cruz
  • Avenida Ministro Edgard Romero, altura da Rua Conselheiro Galvão – Madureira
  • Rua Francisco Real, altura da Rua Júlio César – Padre Miguel
  • Rua Érico Coelho – Tauá
  • Avenida Dom Helder Câmara, altura da Suipa – Pilares

Ventos

A rajada mais forte foi registrada em Seropédica, de 97 km/h. A Ponte Rio-Niterói teve o tráfego interrompido em algum momento.

Segundo o Sistema Alerta Rio, entre 15h e 16h, as rajadas chegaram a 79,6 km/h no Galeão, 76 km/h no Aeroporto Santos Dumont, 69,1 km/h na Marambaia e 56,5 km/h na Vila Militar.

Trânsito e transportes

  • Trens: a Trens RJ informou que, por causa das chuvas, alguns trens podem aguardar ordem de circulação para seguir viagem.
  • Elevado Paulo de Frontin: por volta das 16h, uma árvore caiu na via e complicou o trânsito na região.
  • Rua 24 de Maio: o tráfego foi interrompido na altura do Sampaio.

Voos

O Aeroporto Internacional do Rio (Galeão) teve quatro voos direcionados a outro aeroporto e cinco foram recebidos de outros aeroportos por causa das condições meteorológicas na tarde de sábado.

Não houve cancelamentos até o momento..

Acompanhe tudo sobre:Rio de JaneiroChuvas

Mais de Brasil

O que falta para a versão em comprimido do Ozempic chegar às farmácias?

Rio Grande do Sul registra dois tornados em menos de 24h

Enem 2026: vai chover no dia da prova? Veja a previsão por região

Gonet pede ao STF suspensão de ações contra proibição das bets

Mais na Exame

Casual

Além das porcelanas, a aposta que gera 45% da receita da Tania Bulhões

Mundo

Votos não contabilizados em cartão de memória mudam eleição na Geórgia

Mercados

Por que o Brasil atrai US$ 85 bi de estrangeiros e ainda assim deixa dinheiro na mesa

Esporte

Norris faz pole do GP do Brasil de F1 após atraso pela chuva