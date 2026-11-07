Chuva forte alaga ruas, derruba árvore e leva Rio ao estágio 2 de alerta

A chuva forte que atingiu o Grande Rio na tarde deste sábado, 7, provocou alagamentos, interrompeu o tráfego em vias da capital e levou a cidade ao nível 2 do estágio operacional. A Defesa Civil enviou um alerta extremo, por SMS e WhatsApp, aos moradores.

O estágio 2 é o segundo nível em uma escala de cinco e indica risco de ocorrências de alto impacto. A prefeitura informa que pode haver nova mudança de estágio, por causa da chuva ou de outros fatores.

Onde mais choveu

Segundo o Sistema Alerta Rio, os bairros da capital com maior volume de chuva foram Barra, Jacarepaguá, Mendanha e Grota Funda, todos na Zona Sudoeste. Também choveu forte nas zonas Norte e Sul, no Centro e na Baixada Fluminense.

Alagamentos

Abertas: 15

Avenida Ernani Cardoso, altura do número 371 – Cascadura

Avenida das Américas, altura do número 411 – Barra da Tijuca

Avenida Engenheiro Sousa Filho, altura do número 1104 – Jacarepaguá

Estrada da Ligação, altura da Praça da Benedita – Jacarepaguá

Rua Alba Valdez, altura da Praça Helton Veloso Filho – Campo Grande

Rua Uranos, altura da Rua Humbolt – Ramos

Rua Quirim, altura do número 1500 – Vila Valqueire

Estrada do Capenha – Pechincha

Rua Viúva Cláudio, altura do Buraco do Lacerda – Jacaré

Rua Paulo Correa de Sá, altura da Est. Padre Miguel – Padre Miguel

Rua do Castor, altura da Rua Goianinha – Curicica

Rua Fernandes Guimarães, altura da Rua Arnaldo Quintela – Botafogo

Rua Antonieta, altura do número 221 0 Oswaldo Cruz

Rua Albertina Araújo, altura do número 185 – Penha Circular

Rua Vila Aurora – Curicica

Fechadas: 5

Rua 24 de Maio, altura da Rua Conego Tobias – Sampaio

Rua Eduardo Raboeira, altura da Rua Matias Aíres – Engenho Novo

Rua Quirim – Vila Valqueire – Alt. N° 1500

Estrada da Bica – Cacuia

Rua Antônio Vargas – Piedade

Bolsões d'água

Abertas: 32

Avenida Brasil, altura da Estrada do Tingui, sentido Centro – Campo Grande

Rua Ministro Carlos Medeiros, altura da Estrada da Posse – Campo Grande

Rua Domingos de Oliveira Alves, altura da Rua Jape – Campo Grande

Rua Mandina, altura da Rua Ícaro – Curicica

Rua Sebastião Ribeiro, altura da Rua Rio Manso – Campo Grande

Avenida Heitor Beltrão, altura do Supermercado Guanabara – Tijuca

Rua Conde de Bonfim, altura da Rua Uruguai – Tijuca

Rua Aimoré – Penha

Rua Figueiredo Camargo, altura da Calçada do Chopp – Bangu

Estrada do Guerenguê, altura do número 370, na Taquara

Avenida Brasil, altura do Obramax, sentido Santa Cruz – Benfica

Rua Silva Gomes, altura do número 16 – Cascadura

Rua Maria Antonieta, altura do número 221 – Oswaldo Cruz

Rua André Pinto – Ramos

Estrada da Soca – Taquara

Rua Jardim Botânico, altura da Praça Santos Dumont – Jardim Botânico

Rua Doutor Niemeyer, altura da Rua Adolfo Bergamini – Engenho de Dentro

Rua Soldado Wandel Sarmento, altura do número 154 – Tauá

Praça Jauru – Taquara

Estrada do Engenho Velho, altura do número 730 – Taquara

Rua do Senado – Centro

Estrada dos Bandeirantes, altura do número 7000

Rua Barão de São Borja – Méier

Avenida Epitácio Pessôa, altura da Rua Vinicius de Moraes – Lagoa Rodrigo de Freitas

Rua Codó – Bangu

Rua Gregório de Matos, altura do número 272 – Vigário Geral

Rua Uranos, altura da Avenida dos Democráticos – Ramos

Estrada da Água Branca – Bangu

Praia Congonhas do Campo, altura da Rua Dr. Manuel Marreiros – Bancários

Rua Domingos de Magalhães, altura da estação de metrô Maria da Graça – Maria da Graça

Rua Soldado Wandel Sarmento, altura do número 154 – Tauá

Rua Souza Cerqueira, altura da Rua Gonçalves Coelho – Piedade

Fechadas: 6

Avenida Maria Teresa, altura do Viaduto Alim Pedro – Campo Grande

Estrada da Pedra, na altura da Estação de BRT Santa Veridiana – Santa Cruz

Avenida Ministro Edgard Romero, altura da Rua Conselheiro Galvão – Madureira

Rua Francisco Real, altura da Rua Júlio César – Padre Miguel

Rua Érico Coelho – Tauá

Avenida Dom Helder Câmara, altura da Suipa – Pilares

Ventos

A rajada mais forte foi registrada em Seropédica, de 97 km/h. A Ponte Rio-Niterói teve o tráfego interrompido em algum momento.

Segundo o Sistema Alerta Rio, entre 15h e 16h, as rajadas chegaram a 79,6 km/h no Galeão, 76 km/h no Aeroporto Santos Dumont, 69,1 km/h na Marambaia e 56,5 km/h na Vila Militar.

Trânsito e transportes

Trens: a Trens RJ informou que, por causa das chuvas, alguns trens podem aguardar ordem de circulação para seguir viagem.

Elevado Paulo de Frontin: por volta das 16h, uma árvore caiu na via e complicou o trânsito na região.

Rua 24 de Maio: o tráfego foi interrompido na altura do Sampaio.

Voos

O Aeroporto Internacional do Rio (Galeão) teve quatro voos direcionados a outro aeroporto e cinco foram recebidos de outros aeroportos por causa das condições meteorológicas na tarde de sábado.

Não houve cancelamentos até o momento..