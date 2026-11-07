Que horas começa a prova do primeiro dia do Enem 2026?

Enem 2026: primeiro dia de provas acontece no domingo, 8, às 13h (Divulgação / MEC/Flickr)
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Publicado em 7 de novembro de 2026 às 08h00.
Esse texto explica o cronograma oficial do primeiro dia do Enem 2026, incluindo horários de abertura e fechamento dos portões, duração da prova e orientações sobre documentos necessários. O artigo também detalha as disciplinas aplicadas no primeiro dia e regras de segurança durante a prova.
A prova do primeiro dia do Enem 2026 começa às 13h30, no domingo, 8, de novembro. Os portões dos locais de aplicação abrem ao meio-dia e fecham às 13h, pelo horário de Brasília. Quem chegar depois do fechamento não poderá entrar.
Os participantes terão cinco horas e meia para responder às questões e oss horários seguem o cronograma oficial divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
No primeiro domingo de aplicação, os horários serão os seguintes:
Todos os horários seguem a referência de Brasília. A entrada não será permitida depois das 13h, mesmo que o candidato tenha chegado poucos minutos atrasado.
A aplicação regular do primeiro dia termina às 19h. Ao todo, são cinco horas e meia de prova, período em que os participantes precisam responder às questões objetivas e escrever a redação.
Os candidatos que tiveram direito ao atendimento especializado com tempo adicional aprovado podem permanecer até as 20h. Para quem fará a videoprova em Libras, o prazo se estende até as 21h.
No primeiro dia, os participantes farão as provas deLinguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação.
A parte objetiva reúne 90 questões, divididas entre as duas áreas do conhecimento:
A prova de língua estrangeira considera a opção escolhida pelo participante na inscrição, entre inglês e espanhol.
O Inep exige que o participante apresente um documento de identificação válido, físico ou digital, e leve uma caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.
O Cartão de Confirmação de Inscrição não é obrigatório, mas o instituto recomenda que o candidato leve o documento. Nele estão informações como o endereço do local de prova e o número de inscrição.
Celulares, relógios e outros equipamentos eletrônicos devem ser desligados e guardados no envelope porta-objetos fornecido pela equipe de aplicação. O uso desses itens durante a prova pode levar à eliminação do participante.
Também é importante consultar o endereço indicado no cartão com antecedência e planejar o deslocamento para chegar antes da abertura dos portões.