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Que horas começa a prova do primeiro dia do Enem 2026?

Primeiro dia de provas do Enem acontece no domingo, 8. Os portões fecham às 13 horas e não será permitido entrar no local de prova após esse horário

Enem 2026: primeiro dia de provas acontece no domingo, 8, às 13h (Divulgação / MEC/Flickr)

Enem 2026: primeiro dia de provas acontece no domingo, 8, às 13h (Divulgação / MEC/Flickr)

Diandra Guedes
Diandra Guedes

Colaboradora

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 08h00.

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Esse texto explica o cronograma oficial do primeiro dia do Enem 2026, incluindo horários de abertura e fechamento dos portões, duração da prova e orientações sobre documentos necessários. O artigo também detalha as disciplinas aplicadas no primeiro dia e regras de segurança durante a prova.

A prova do primeiro dia do Enem 2026 começa às 13h30, no domingo, 8, de novembro. Os portões dos locais de aplicação abrem ao meio-dia e fecham às 13h, pelo horário de Brasília. Quem chegar depois do fechamento não poderá entrar.

Os participantes terão cinco horas e meia para responder às questões e oss horários seguem o cronograma oficial divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Qual é o horário da prova do primeiro dia do Enem 2026?

No primeiro domingo de aplicação, os horários serão os seguintes:

  • Abertura dos portões: 12h;
  • Fechamento dos portões: 13h;
  • Início da prova: 13h30;
  • Término da prova: 19h.

Todos os horários seguem a referência de Brasília. A entrada não será permitida depois das 13h, mesmo que o candidato tenha chegado poucos minutos atrasado.

Que horas termina a prova do primeiro dia?

A aplicação regular do primeiro dia termina às 19h. Ao todo, são cinco horas e meia de prova, período em que os participantes precisam responder às questões objetivas e escrever a redação.

Os candidatos que tiveram direito ao atendimento especializado com tempo adicional aprovado podem permanecer até as 20h. Para quem fará a videoprova em Libras, o prazo se estende até as 21h.

O que cai no primeiro dia do Enem 2026?

No primeiro dia, os participantes farão as provas deLinguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação.

A parte objetiva reúne 90 questões, divididas entre as duas áreas do conhecimento:

  • Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 45 questões, incluindo língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, artes e educação física;
  • Ciências Humanas e suas Tecnologias: 45 questões, com conteúdos de história, geografia, filosofia e sociologia;
  • Redação: texto dissertativo-argumentativo sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política.

A prova de língua estrangeira considera a opção escolhida pelo participante na inscrição, entre inglês e espanhol.

O que levar no dia da prova?

O Inep exige que o participante apresente um documento de identificação válido, físico ou digital, e leve uma caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

O Cartão de Confirmação de Inscrição não é obrigatório, mas o instituto recomenda que o candidato leve o documento. Nele estão informações como o endereço do local de prova e o número de inscrição.

Celulares, relógios e outros equipamentos eletrônicos devem ser desligados e guardados no envelope porta-objetos fornecido pela equipe de aplicação. O uso desses itens durante a prova pode levar à eliminação do participante.

Também é importante consultar o endereço indicado no cartão com antecedência e planejar o deslocamento para chegar antes da abertura dos portões.

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