Justiça do Paraguai decreta prisão preventiva de Santiago Peña

Santiago Peña: presidente do Paraguai renunciou nesta quinta-feira, 5 (Federico PARRA / AFP/AFP Photo)
Redação Exame
Publicado em 7 de novembro de 2026 às 19h36.
A Justiça do Paraguai decretou neste sábado, 7, a prisão preventiva do ex-presidente Santiago Peña, denunciado por suspeita de responsabilidade na crise bancária que deixou milhões de correntistas sem acesso aos depósitos e levou à sua destituição. As informações são da AFP.
Peña foi denunciado por suposta lesão de confiança e administração em benefício próprio. A investigação apura irregularidades no Ueno Bank, cujo grupo controlador teve o ex-presidente como acionista até 2025.O Ministério Público havia pedido a prisão preventiva e o bloqueio dos bens de Peña.
“O juízo decidiu decretar a prisão preventiva”, afirmou o juiz Humberto Otazu a jornalistas, após uma audiência com o ex-presidente e seu advogado.Segundo o magistrado, Peña permanecerá no Regimento de Escolta Presidencial, em Assunção, onde já havia passado a noite de sexta-feira.