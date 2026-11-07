Justiça do Paraguai decreta prisão preventiva de Santiago Peña

A Justiça do Paraguai decretou neste sábado, 7, a prisão preventiva do ex-presidente Santiago Peña, denunciado por suspeita de responsabilidade na crise bancária que deixou milhões de correntistas sem acesso aos depósitos e levou à sua destituição. As informações são da AFP.

Peña foi denunciado por suposta lesão de confiança e administração em benefício próprio. A investigação apura irregularidades no Ueno Bank, cujo grupo controlador teve o ex-presidente como acionista até 2025.

“O juízo decidiu decretar a prisão preventiva”, afirmou o juiz Humberto Otazu a jornalistas, após uma audiência com o ex-presidente e seu advogado.

Segundo o magistrado, Peña permanecerá no Regimento de Escolta Presidencial, em Assunção, onde já havia passado a noite de sexta-feira.