Rio Grande do Sul registra dois tornados em menos de 24h

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou a ocorrência de tornados em Santo Augusto, no noroeste do estado, e em Palmeira das Missões, em meio aos temporais que atingem o território gaúcho desde quinta-feira, 5.

Segundo o balanço preliminar divulgado neste sábado, 7, 23.649 pessoas foram afetadas em 17 municípios.

Até as 12h16, o levantamento registrava cinco feridos, 868 casas destelhadas, 104 imóveis alagados e 23 casas danificadas. Não havia registro de mortes ou desaparecidos.

O extrato do Centro de Monitoramento da Defesa Civil (CMDEC) reúne ocorrências de chuvas intensas, vendavais, granizo e inundações.

Tornados em Santo Augusto e Palmeira das Missões

Em Santo Augusto, o tornado atingiu a cidade durante a madrugada deste sábado e foi confirmado pelo CMDEC. O município contabiliza 213 pessoas afetadas, um ferido, 12 desalojados e 50 casas destelhadas.

Em Palmeira das Missões, a Defesa Civil confirmou o tornado no interior do município após analisar os registros e as evidências disponíveis. Há um ferido, dez casas destelhadas, três estabelecimentos atingidos, 20 quedas de vegetação e quatro postes ou trechos de fiação danificados.

Palmeira das Missões/RS 07/11/2026 Segundo tornado confirmado nesta madrugada no Rio Grande do Sul. O primeiro foi em Santo Augusto/RS. (1 ano exato de Rio Bonito do Iguaçu) https://t.co/Zbux6cbdXX — TEMPO OESTE (@TempoOeste) November 7, 2026

Já em Coxilha, as imagens dos locais atingidos e os dados do radar meteorológico ainda não permitem confirmar um tornado. O órgão segue monitorando as condições do tempo e fazendo análises técnicas.

Danos variam de cidade para cidade

Bento Gonçalves: maior número de casas destelhadas, com 800 imóveis atingidos pelo granizo. Também há três feridos e 3.203 pessoas afetadas.

maior número de casas destelhadas, com 800 imóveis atingidos pelo granizo. Também há três feridos e 3.203 pessoas afetadas. Getúlio Vargas: 16.966 pessoas afetadas pelas chuvas intensas e dez quedas de vegetação.

16.966 pessoas afetadas pelas chuvas intensas e dez quedas de vegetação. Porto Mauá e Porto Xavier: as inundações atingiram 1.200 e mil pessoas, respectivamente.

as inundações atingiram 1.200 e mil pessoas, respectivamente. Cacique Doble: 301 pessoas afetadas, 75 casas alagadas, uma escola danificada e dez estruturas de infraestrutura pública atingidas.

301 pessoas afetadas, 75 casas alagadas, uma escola danificada e dez estruturas de infraestrutura pública atingidas. Machadinho: 500 pessoas afetadas, três casas danificadas, quatro alagadas e três escolas danificadas.

Números podem mudar

O balanço foi gerado às 12h16 deste sábado pelo sistema SisGer-CM. As informações ainda estão em validação e atualização junto às coordenadorias regionais e municipais e ao Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID), e os dados podem mudar conforme os municípios concluam o levantamento dos danos.