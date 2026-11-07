Rio Grande do Sul registra dois tornados em menos de 24h

RS tem dois tornados em menos de 24h; temporais afetam quase 24 mil (Reprodução/Redes Sociais)
Colaboradora
Publicado em 7 de novembro de 2026 às 15h34.
O Rio Grande do Sul enfrentou dois tornados em menos de 24 horas, afetando 17 municípios e mais de 23 mil pessoas. Os temporais causaram destelhamento de casas, inundações e feridos, mas sem registros de mortes. As autoridades continuam monitorando a situação e atualizando os dados.
A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou a ocorrência de tornados em Santo Augusto, no noroeste do estado, e em Palmeira das Missões, em meio aos temporais que atingem o território gaúcho desde quinta-feira, 5.
Segundo o balanço preliminar divulgado neste sábado, 7, 23.649 pessoas foram afetadas em 17 municípios.
Até as 12h16, o levantamento registrava cinco feridos, 868 casas destelhadas, 104 imóveis alagados e 23 casas danificadas. Não havia registro de mortes ou desaparecidos.
O extrato do Centro de Monitoramento da Defesa Civil (CMDEC) reúne ocorrências de chuvas intensas, vendavais, granizo e inundações.
Em Santo Augusto, o tornado atingiu a cidade durante a madrugada deste sábado e foi confirmado pelo CMDEC. O município contabiliza 213 pessoas afetadas, um ferido, 12 desalojados e 50 casas destelhadas.
Em Palmeira das Missões, a Defesa Civil confirmou o tornado no interior do município após analisar os registros e as evidências disponíveis. Há um ferido, dez casas destelhadas, três estabelecimentos atingidos, 20 quedas de vegetação e quatro postes ou trechos de fiação danificados.
Palmeira das Missões/RS 07/11/2026 Segundo tornado confirmado nesta madrugada no Rio Grande do Sul. O primeiro foi em Santo Augusto/RS. (1 ano exato de Rio Bonito do Iguaçu) https://t.co/Zbux6cbdXX
— TEMPO OESTE (@TempoOeste) November 7, 2026
Já em Coxilha, as imagens dos locais atingidos e os dados do radar meteorológico ainda não permitem confirmar um tornado. O órgão segue monitorando as condições do tempo e fazendo análises técnicas.
O balanço foi gerado às 12h16 deste sábado pelo sistema SisGer-CM. As informações ainda estão em validação e atualização junto às coordenadorias regionais e municipais e ao Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID), e os dados podem mudar conforme os municípios concluam o levantamento dos danos.