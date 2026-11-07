Brasil
Guia do CidadãoInfraestrutura

Rio Grande do Sul registra dois tornados em menos de 24h

Defesa Civil confirma tornados em Santo Augusto e Palmeira das Missões; balanço preliminar aponta 17 municípios atingidos

RS tem dois tornados em menos de 24h; temporais afetam quase 24 mil (Reprodução/Redes Sociais)

RS tem dois tornados em menos de 24h; temporais afetam quase 24 mil (Reprodução/Redes Sociais)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 15h34.

Priorizar nos meus resultados Google
Contexto26s

O Rio Grande do Sul enfrentou dois tornados em menos de 24 horas, afetando 17 municípios e mais de 23 mil pessoas. Os temporais causaram destelhamento de casas, inundações e feridos, mas sem registros de mortes. As autoridades continuam monitorando a situação e atualizando os dados.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou a ocorrência de tornados em Santo Augusto, no noroeste do estado, e em Palmeira das Missões, em meio aos temporais que atingem o território gaúcho desde quinta-feira, 5.

Segundo o balanço preliminar divulgado neste sábado, 7, 23.649 pessoas foram afetadas em 17 municípios.

Até as 12h16, o levantamento registrava cinco feridos, 868 casas destelhadas, 104 imóveis alagados e 23 casas danificadas. Não havia registro de mortes ou desaparecidos.

O extrato do Centro de Monitoramento da Defesa Civil (CMDEC) reúne ocorrências de chuvas intensas, vendavais, granizo e inundações.

Tornados em Santo Augusto e Palmeira das Missões

Em Santo Augusto, o tornado atingiu a cidade durante a madrugada deste sábado e foi confirmado pelo CMDEC. O município contabiliza 213 pessoas afetadas, um ferido, 12 desalojados e 50 casas destelhadas.

Em Palmeira das Missões, a Defesa Civil confirmou o tornado no interior do município após analisar os registros e as evidências disponíveis. Há um ferido, dez casas destelhadas, três estabelecimentos atingidos, 20 quedas de vegetação e quatro postes ou trechos de fiação danificados.

Já em Coxilha, as imagens dos locais atingidos e os dados do radar meteorológico ainda não permitem confirmar um tornado. O órgão segue monitorando as condições do tempo e fazendo análises técnicas.

Danos variam de cidade para cidade

  • Bento Gonçalves: maior número de casas destelhadas, com 800 imóveis atingidos pelo granizo. Também há três feridos e 3.203 pessoas afetadas.
  • Getúlio Vargas: 16.966 pessoas afetadas pelas chuvas intensas e dez quedas de vegetação.
  • Porto Mauá e Porto Xavier: as inundações atingiram 1.200 e mil pessoas, respectivamente.
  • Cacique Doble: 301 pessoas afetadas, 75 casas alagadas, uma escola danificada e dez estruturas de infraestrutura pública atingidas.
  • Machadinho: 500 pessoas afetadas, três casas danificadas, quatro alagadas e três escolas danificadas.

Números podem mudar

O balanço foi gerado às 12h16 deste sábado pelo sistema SisGer-CM. As informações ainda estão em validação e atualização junto às coordenadorias regionais e municipais e ao Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID), e os dados podem mudar conforme os municípios concluam o levantamento dos danos.

Acompanhe tudo sobre:Rio Grande do SulTornadosChuvas

Mais de Brasil

Enem 2026: vai chover no dia da prova? Veja a previsão por região

Gonet pede ao STF suspensão de ações contra proibição das bets

PEC da redução da maioridade penal avança na Câmara; relator prevê parecer em novembro

Mais na Exame

Mundo

Novo presidente do Paraguai promete ressarcir 2,9 milhões de clientes após prisão de Peña

Esporte

Rafael Câmara será o 7º brasileiro a estrear em casa na F1; confira

Mercado Imobiliário

Por que a geração mais conectada da história ainda escolhe o shopping para comprar

Mercados

'Mercado pesou a mão', diz Lacerda, da BR Partners, sobre tombo pós-reeleição de Lula