O que falta para a versão em comprimido do Ozempic chegar às farmácias?

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta semana o Wegovy em comprimidos, da farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, para o tratamento da obesidade em adultos.

É a primeira versão oral de um medicamento da classe conhecida como "canetas emagrecedoras" autorizada no Brasil para essa finalidade. Mas, afinal, quando chega oficialmente às farmácias?

Mesmo com a aprovação, o Wegovy em comprimido ainda não tem data para chegar, nem preço definido.

Próximos procedimentos

Antes das vendas, o medicamento precisa passar por mais uma etapa: a definição do preço máximo pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), órgão do governo federal que fixa o valor teto de todos os remédios vendidos no país.

Em nota, a Novo Nordisk disse apenas que o comprimido deve chegar às farmácias "nos próximos trimestres". Não há informação sobre preço nem sobre data de lançamento. Só depois da definição da CMED a empresa pode começar a vender.

A BBC News Brasil perguntou à empresa se o pedido de preço já foi feito à CMED, mas ainda aguarda resposta. Também perguntou qual é a previsão de lançamento, mas não obteve resposta.

Onde já é vendido

Estados Unidos: primeiro país a aprovar o comprimido, em dezembro de 2025, por meio da FDA, agência reguladora americana. As vendas começaram em 5 de janeiro. Para quem paga do próprio bolso, o preço vai de US$ 149 (R$ 816) por mês na dose inicial a US$ 299 (R$ 1,6 mil) nas doses mais altas. Segundo a Novo Nordisk, mais de 7 milhões de prescrições já foram dispensadas no país;

primeiro país a aprovar o comprimido, em dezembro de 2025, por meio da FDA, agência reguladora americana. As vendas começaram em 5 de janeiro. Para quem paga do próprio bolso, o preço vai de US$ 149 (R$ 816) por mês na dose inicial a US$ 299 (R$ 1,6 mil) nas doses mais altas. Segundo a Novo Nordisk, mais de 7 milhões de prescrições já foram dispensadas no país; Emirados Árabes Unidos: em junho, tornaram-se o primeiro país fora dos EUA a vender o remédio;

em junho, tornaram-se o primeiro país fora dos EUA a vender o remédio; Reino Unido: a agência local aprovou o comprimido em junho, e as vendas começaram em julho, em farmácias privadas. O sistema público de saúde britânico (NHS) ainda não o oferece;

a agência local aprovou o comprimido em junho, e as vendas começaram em julho, em farmácias privadas. O sistema público de saúde britânico (NHS) ainda não o oferece; União Europeia: aprovou o remédio em julho, após parecer favorável da Agência Europeia de Medicamentos (EMA). A Alemanha foi o primeiro país do bloco a vender, a partir de 1º de setembro;

aprovou o remédio em julho, após parecer favorável da Agência Europeia de Medicamentos (EMA). A Alemanha foi o primeiro país do bloco a vender, a partir de 1º de setembro; Bahrein: também aprovou o comprimido em outubro de 2026.

O que muda em relação à caneta

O Wegovy tem como princípio ativo a semaglutida, substância que atua na regulação do apetite e da ingestão alimentar. A versão injetável já era autorizada no país para obesidade e para sobrepeso associado a problemas de saúde.

A principal diferença é a forma de uso. A injeção é aplicada uma vez por semana, enquanto o comprimido deve ser tomado diariamente, em jejum.

Segundo a Anvisa, a nova apresentação amplia as alternativas de tratamento e permite a transição entre as versões oral e injetável, quando houver indicação clínica e conforme a bula.

Quem pode usar

O medicamento é indicado para:

Adultos com obesidade, com índice de massa corporal (IMC) igual ou maior que 30;

Adultos com sobrepeso (IMC entre 27 e 30) que tenham ao menos uma doença associada ao peso, como hipertensão ou diabetes tipo 2.

Em todos os casos, o uso deve vir acompanhado de mudanças na alimentação e de atividade física.