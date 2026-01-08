Provão Paulista: estudantes podem consultar resultados da avaliação de 2025

Os estudantes que participaram do Provão Paulista Seriado em 2025, nas 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio, já podem consultar seu desempenho individual na avaliação nesta quinta-feira, 8 de janeiro.

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) confirmou que o resultado geral e a primeira chamada para matrículas serão divulgados no dia 19 de janeiro.

Alunos da rede estadual paulista, das redes municipais conveniadas e das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza (CPS) devem fazer login utilizando o Registro do Aluno (RA). Para estudantes de outras redes de ensino, o acesso é feito com CPF.

Como acessar o resultado?

O acesso está disponível no portal oficial: https://provaopaulistaseriado.vunesp.com.br/.

Os cadernos de prova também estão disponíveis no mesmo portal, e o prazo para apresentação de recursos vai até as 23h59 desta sexta-feira, 9.

Ingressos para universidades públicas

Criado como alternativa ao vestibular tradicional, o Provão Paulista Seriado é o principal mecanismo de ingresso em universidades públicas no estado de São Paulo.

Anualmente, o programa oferta 15 mil vagas em instituições como a USP (Universidade de São Paulo), Unesp (Universidade Estadual Paulista), Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo) e Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo).

As notas obtidas ao longo do Ensino Médio são utilizadas no processo de seleção, eliminando a necessidade de um único exame classificatório.