Enem 2026: veja datas, horários, local de prova e o que muda neste ano

RESUMO ＋ O Enem 2026 será aplicado nos dias 8 e 15 de novembro, com início das provas às 13h30, no horário de Brasília. O cartão de confirmação, com o local de prova, está disponível desde 27 de outubro na Página do Participante. A edição registrou 5.051.345 inscrições confirmadas e terá como novidades a inscrição automática de concluintes do ensino médio da rede pública e a integração do exame à avaliação da educação básica.

Em 2026, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será aplicado nos domingos 8 e 15 de novembro.

As provas acontecem na parte da tarde, com abertura dos portões às 12h e início da aplicação do teste às 13h30. O cartão de confirmação de inscrição, que informa o local de prova, foi disponibilizado nesta terça-feira, 27, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e já pode ser consultado.

O exame é uma das principais portas de entrada para o ensino superior no Brasil e também passa a integrar a avaliação da educação básica em 2026.

Veja a seguir as principais informações sobre o Enem 2026.

Como vai ser o Enem 2026?

Assim como nas últimas edições, o Enem será realizado em dois dias, com questões objetivas e uma redação dissertativo-argumentativa. A prova reúne quatro áreas do conhecimento: Linguagens e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

A distribuição será a seguinte:

Primeiro dia, 8 de novembro:

45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, incluindo língua estrangeira;

45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias;

Redação.

A duração é de cinco horas e 30 minutos.

Segundo dia, 15 de novembro:

45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias;

45 questões de Matemática e suas Tecnologias.

A duração é de cinco horas.

O exame será aplicado nas 27 unidades da Federação. Os horários oficiais seguem o fuso de Brasília.

Quais são as novidades do Enem 2026?

Uma das principais mudanças é a inscrição automática de estudantes que estão concluindo o ensino médio na rede pública.

A iniciativa busca facilitar a participação desse público no exame, mas exige que os candidatos inscritos automaticamente cumpram as etapas indicadas pelo Inep, incluindo a escolha da língua estrangeira e o preenchimento do questionário socioeconômico.

Outra novidade é a integração do Enem ao Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). A partir de 2026, o exame também contribuirá para a avaliação da qualidade do ensino médio brasileiro.

Os resultados continuam sendo utilizados em processos seletivos para o ensino superior, conforme as regras de cada programa e instituição.

Qual é o site para inscrição do Enem 2026?

O site oficial para acessar os serviços do Enem é a Página do Participante, disponibilizada pelo Inep.

O período regular de inscrições ocorreu entre 25 de maio e 12 de junho de 2026. Portanto, o prazo geral já foi encerrado.

Participantes que não concluíram a inscrição no período regular devem consultar os comunicados oficiais do Inep para verificar se há alguma prorrogação aplicável ao seu caso. A existência de prazos excepcionais não deve ser presumida para todos os candidatos.

O acesso à Página do Participante é feito com a conta Gov.br. No sistema, os inscritos podem consultar informações sobre a participação no exame e acessar o cartão de confirmação.

A taxa regular de inscrição foi de R$ 85 para os candidatos que não tiveram direito à isenção. A confirmação da inscrição dos participantes pagantes dependia da compensação do pagamento.

Quem teve direito à inscrição automática?

Em 2026, estudantes concluintes do ensino médio da rede pública passaram a contar com a possibilidade de inscrição automática no Enem.

A medida busca ampliar a participação de alunos da rede pública. No entanto, não dispensa o cumprimento de todas as etapas exigidas pelo Inep.

Os participantes inscritos automaticamente precisavam selecionar inglês ou espanhol como língua estrangeira e preencher o questionário socioeconômico. O prazo para escolher o idioma terminou em 18 de outubro.

Quem não selecionou a língua estrangeira dentro do prazo teve o inglês atribuído automaticamente, sem possibilidade de alteração.

Onde saber o local da prova do Enem 2026?

O local de prova do Enem 2026 pode ser consultado na Página do Participante, por meio do site oficial do Inep.

O Cartão de Confirmação de Inscrição foi disponibilizado em 27 de outubro. O documento informa o endereço de aplicação, o número de inscrição, as datas e os horários das provas, além de registrar informações sobre atendimento especializado e tratamento pelo nome social, quando aplicáveis.

Para consultar o local de prova, o candidato deve:

Acessar a Página do Participante; Entrar com a conta Gov.br; Localizar a opção referente ao local de prova; Abrir o Cartão de Confirmação de Inscrição e conferir todas as informações.

Quantas pessoas se inscreveram no Enem 2026?

O Enem 2026 registrou 5.051.345 inscrições confirmadas, de acordo com o painel divulgado pelo Inep. O total considera os dados consolidados em setembro de 2026.

Ao todo, foram realizadas 5.655.423 inscrições. A diferença entre esse número e o total confirmado corresponde a inscrições que não constavam como confirmadas na consolidação dos dados.

Entre as inscrições confirmadas, 3.432.111 foram gratuitas e 1.619.234 tiveram pagamento confirmado.

As mulheres representam 63,98% dos participantes, com 3.232.013 inscrições confirmadas. Os homens correspondem a 36,02%, com 1.819.332 inscrições.

Os dados também mostram que o exame reúne candidatos em diferentes etapas da vida escolar. O grupo de 17 anos é o mais numeroso, com 1.292.082 inscrições confirmadas, seguido pelos participantes de 18 anos, que somam 1.269.907.

O que levar no dia da prova do Enem 2026?

O candidato deve levar um documento oficial de identificação com foto e uma caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

Também é permitido levar água e alimentos para consumo durante a aplicação, respeitadas as orientações dos fiscais e as regras de segurança do exame.

O cartão de confirmação não é obrigatório, mas é recomendado. Ter o documento em mãos pode facilitar a conferência das informações sobre o local de prova.

Para que serve a nota do Enem?

A nota do Enem pode ser utilizada em diferentes processos de ingresso no ensino superior, de acordo com os critérios de cada programa e instituição.

Entre as principais possibilidades estão:

Sistema de Seleção Unificada (Sisu): utiliza resultados do Enem para selecionar candidatos para vagas em instituições públicas de ensino superior participantes;

Programa Universidade para Todos (Prouni): oferece bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior, conforme os critérios do programa;

Fundo de Financiamento Estudantil (Fies): permite solicitar financiamento para cursos superiores privados, de acordo com as regras vigentes;

Processos seletivos próprios: universidades e faculdades também podem utilizar a nota do exame em seus processos de ingresso.

Os resultados ainda podem ser aceitos por instituições portuguesas conveniadas com o Inep, conforme as condições estabelecidas por cada instituição.

O Enem também pode ser utilizado para fins de certificação do ensino médio, desde que o participante cumpra os requisitos previstos nas regras da edição.

Quando sai o resultado do Enem 2026?

Até 27 de outubro, a data de divulgação do resultado individual do Enem 2026 deve ser confirmada nos canais oficiais do Inep.

Os participantes devem acompanhar o portal do instituto e a página do participante para consultar o calendário atualizado, a publicação dos resultados e as orientações para acesso às notas.

Após a divulgação, será possível verificar o desempenho individual nas áreas de conhecimento e na redação. A utilização das notas em processos seletivos dependerá dos calendários e dos critérios estabelecidos por cada programa ou instituição.