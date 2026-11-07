Enem 2026: chuvas fortes podem adiar a prova? Veja o que diz o MEC

A primeira prova do Enem 2026 será realizado amanhã, domingo, 8, em meio a temporais e à previsão de mais chuvas no fim de semana.

Diante desse cenário, surge a dúvida: é possível pedir mudança da data da prova em caso de alagamento ou tempestade? A resposta é sim, em alguns casos. Estudantes de áreas afetadas por eventos climáticos de grande porte podem pedir para fazer o exame em outro dia.

Como funciona a reaplicação

O edital do exame prevê o direito à reaplicação para o participante que comprovar prejuízo durante a prova. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) exige que o candidato faça o requerimento.

Entre os problemas logísticos que justificam o pedido, o edital cita:

Desastres naturais que prejudiquem a aplicação por comprometer a infraestrutura do local;

Falta de energia elétrica que afete a visibilidade da prova pela ausência de luz natural;

Erro na execução de procedimento de aplicação que cause prejuízo comprovado ao participante.

A solicitação deverá ser feita por meio da Página do Participante, no site do Inep, com login de acesso pela plataforma Gov.br. Para a análise, o participante deverá inserir um documento legível, em língua portuguesa, que contenha o nome completo e a descrição da condição que motivou a solicitação.

Situação em Santa Catarina

Um exemplo recente foi o de Santa Catarina. Nesta sexta-feira, 6, as cidades de Seara e Canoinhas tiveram mudanças nos locais de realização do Enem em razão das fortes chuvas que atingiram a região.

O Inep informou que dois locais de aplicação foram alterados. Os temporais danificaram telhados e a estrutura de duas escolas, e os reparos não poderão ser concluídos antes das datas de aplicação. A troca busca garantir condições adequadas e seguras para a realização das provas.