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Enem 2026: chuvas fortes podem adiar a prova? Veja o que diz o MEC

Prova será realizada neste domingo, 8, em meio a temporais; edital prevê reaplicação em casos de desastres naturais

Mudança de local, reaplicação e requerimento: entenda as regras do Inep para estudantes atingidos por desastres naturais

Mudança de local, reaplicação e requerimento: entenda as regras do Inep para estudantes atingidos por desastres naturais

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 11h24.

Última atualização em 7 de novembro de 2026 às 11h25.

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A primeira prova do Enem 2026 ocorre amanhã, domingo, 8, em meio a previsão de chuvas e temporais. Estudantes afetados por desastres naturais podem solicitar reaplicação da prova se comprovarem prejuízo. O Inep orienta o requerimento para casos como falta de energia, danos de infraestrutura ou erros na aplicação.

A primeira prova do Enem 2026 será realizado amanhã, domingo, 8, em meio a temporais e à previsão de mais chuvas no fim de semana.

Diante desse cenário, surge a dúvida: é possível pedir mudança da data da prova em caso de alagamento ou tempestade? A resposta é sim, em alguns casos. Estudantes de áreas afetadas por eventos climáticos de grande porte podem pedir para fazer o exame em outro dia.

Como funciona a reaplicação

O edital do exame prevê o direito à reaplicação para o participante que comprovar prejuízo durante a prova. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) exige que o candidato faça o requerimento.

Entre os problemas logísticos que justificam o pedido, o edital cita:

  • Desastres naturais que prejudiquem a aplicação por comprometer a infraestrutura do local;
  • Falta de energia elétrica que afete a visibilidade da prova pela ausência de luz natural;
  • Erro na execução de procedimento de aplicação que cause prejuízo comprovado ao participante.

A solicitação deverá ser feita por meio da Página do Participante, no site do Inep, com login de acesso pela plataforma Gov.br. Para a análise, o participante deverá inserir um documento legível, em língua portuguesa, que contenha o nome completo e a descrição da condição que motivou a solicitação.

Situação em Santa Catarina

Um exemplo recente foi o de Santa Catarina. Nesta sexta-feira, 6, as cidades de Seara e Canoinhas tiveram mudanças nos locais de realização do Enem em razão das fortes chuvas que atingiram a região.

O Inep informou que dois locais de aplicação foram alterados. Os temporais danificaram telhados e a estrutura de duas escolas, e os reparos não poderão ser concluídos antes das datas de aplicação. A troca busca garantir condições adequadas e seguras para a realização das provas.

  • Seara: os participantes que seriam alocados na Escola de Educação Básica Raimundo Corrêa farão a prova na Escola de Educação Básica Seara (EEB Seara), a cerca de 2,8 km da unidade original.
  • Canoinhas: os participantes que seriam alocados na Escola de Educação Básica Santa Cruz farão a prova na Escola de Ensino Fundamental Sagrado Coração de Jesus, a cerca de 2,2 km da unidade original.
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