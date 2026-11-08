Enem 2026: que horas abrem os portões do primeiro dia de prova?

Repórter
Publicado em 8 de novembro de 2026 às 09h06.
O artigo explica os horários e procedimentos para o primeiro dia de provas do Enem 2026, ocorrendo em 8 de novembro. Os portões abrem às 12h e fecham às 13h, com início das provas às 13h30. Os candidatos devem apresentar documento oficial com foto e seguir regras específicas para o exame.
Os portões dos locais de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 serão abertos às 12h deste domingo, 8 de novembro, pelo horário oficial de Brasília. O primeiro dia de provas terá questões de Linguagens, Ciências Humanas e redação.
Os candidatos terão uma hora para entrar nos locais de aplicação. Os portões fecham pontualmente às 13h, e quem chegar depois desse horário não poderá realizar o exame, mesmo que as provas ainda não tenham começado.
O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) orientam os participantes a conferir antecipadamente o endereço do local de prova e planejar o deslocamento para evitar atrasos.
Os horários do Enem seguem o horário oficial de Brasília, inclusive nos estados com fusos horários diferentes.
O primeiro dia terá duração de cinco horas e meia para os participantes sem tempo adicional autorizado.
Para realizar a prova, os candidatos devem apresentar documento oficial de identificação com foto, físico ou digital, e utilizar caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente.
Também é recomendado levar água, alimentos, canetas extras e o Cartão de Confirmação de Inscrição, preferencialmente impresso.
Entre os documentos aceitos estão RG, Carteira de Identidade Nacional (CIN), CNH e passaporte. Documentos digitais com foto também são permitidos, desde que apresentados nos aplicativos oficiais.
Fotografias de documentos e capturas de tela não são aceitas como identificação.
Celulares e outros aparelhos eletrônicos devem permanecer desligados e guardados no envelope porta-objetos fornecido pela equipe de aplicação. O participante pode ser eliminado caso o aparelho emita qualquer som durante a prova.
O endereço do local de aplicação pode ser consultado na Página do Participante, com CPF e senha da conta Gov.br.
Após acessar o sistema, o candidato deve selecionar a opção "Local de Prova" e abrir o Cartão de Confirmação de Inscrição.
O documento informa o endereço completo, as datas e os horários das provas, além de eventuais condições de atendimento especializado.
O cartão não é obrigatório para entrar no exame, mas o Inep recomenda levá-lo impresso.
Neste domingo, 8, os participantes responderão a 90 questões objetivas, divididas igualmente entre Linguagens e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, além de produzir uma redação dissertativo-argumentativa.
O segundo dia do Enem 2026 será realizado em 15 de novembro, com provas de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.
Na segunda etapa, os portões também abrirão às 12h e fecharão às 13h. As provas começarão às 13h30 e terminarão às 18h30, pelo horário de Brasília.