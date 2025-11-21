Ministro da Educação afirma que Enem não será cancelado após suposto vazamento de questões

O ministro da Educação, Camilo Santana, declarou nesta sexta-feira, 21, que o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) não será cancelado, apesar das especulações sobre vazamento de questões e possíveis anulações.

"Eu queria aqui tranquilizar a cada um de vocês que fizeram a prova, a cada um de seus familiares, que o Enem não será cancelado", declarou o ministro, em vídeo publicado nas redes sociais.

Segundo ele, a anulação das questões da prova após suposto vazamento ocorreu para garantir isonomia, mas nenhum estudante será impactado pela decisão.

Camilo também fez referência a uma live feita antes do segundo dia do exame pelo estudante de medicina Edcley Teixeira, na qual ele apresentava pelo menos cinco questões que eram bastante parecidas com as do Enem de 2025.

"Em relação ao ruído que aconteceu nas redes sociais de uma live de um aluno, de um jovem que divulgou questões que podiam ser similares às que caíram no Enem, a comissão do Inep, que é responsável pelo Enem, tomou a decisão técnica de cancelar, anular, três itens com um único objetivo: de prevenção e isonomia e para não prejudicar nenhum aluno que fez o Enem esse ano", justificou.

No vídeo, Camilo também enfatizou que, nesta quarta-feira, a Polícia Federal (PF) iniciou uma investigação para apurar a possível divulgação irregular de questões desta edição do exame.

De acordo com a PF, foram tomadas ações imediatas para garantir a preservação das evidências, como o armazenamento do conteúdo divulgado nas redes sociais e a solicitação às plataformas digitais para manter os registros técnicos essenciais para as investigações.

O Enem é um patrimônio do Brasil e a edição de 2025 está mantida! O Inep anulou três questões da prova para garantir a isonomia do exame, a fim de que nenhum participante seja prejudicado. Os resultados finais serão divulgados em janeiro de 2026. pic.twitter.com/RWi74o2Rtc — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) November 21, 2025

Entenda o caso

O Inep decidiu anular apenas três questões do exame, após a divulgação de um vídeo em que Edcley Teixeira exibia questões quase idênticas às da prova, em uma live no YouTube, realizada dias antes das provas de matemática e ciências da natureza.

A live de Edcley, que viralizou na segunda-feira, ocorreu um dia após as provas de matemática e ciências da natureza. Nela, o estudante de medicina da UFC (Universidade Federal do Ceará) compartilhou suas principais apostas para o exame e mostrou ao menos cinco questões com grande semelhança às que foram aplicadas no Enem.

Após o ocorrido, o Inep emitiu um comunicado reafirmando a "isonomia, lisura e validade" do Enem 2025. O órgão esclareceu que "nenhuma questão foi apresentada exatamente igual" àquelas da prova e que as semelhanças observadas foram "pontuais".