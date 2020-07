Embaixador dos EUA fará teste da covid-19 após ter almoçado com Bolsonaro

O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, vai realizar o teste para o novo coronavírus, após ter tido contato com o presidente Jair Bolsonaro, que está com sintomas da doença.

Nesta madrugada, o twitter oficial da embaixada americana informou que Chapman não apresenta nenhum sintoma, mas “está tomando as precauções”. Além do exame, o embaixador também adotará os protocolos de rastreamento definidos pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, sigla em inglês).

@USAmbBR Chapman teve um almoço privado, no dia 4 de julho, com o presidente @JairBolsonaro, 5 ministros e o deputado @BolsonaroSP. O embaixador não apresenta nenhum sintoma, mas está tomando as precauções, fará os testes e seguirá os protocolos de rastreamento dos @CDCgov. (1/2) — Embaixada EUA Brasil (@EmbaixadaEUA) July 7, 2020

Chapman esteve com o presidente e ministros no último sábado, 4, para um almoço em celebração do Dia da Independência Americana. Nas fotos divulgadas, ninguém usou máscaras de proteção durante o evento.

Em um outro tuíte, a embaixada disse estar em contato com o governo brasileiro e desejou melhoras a Bolsonaro. O resultado do exame para confirmar se o presidente contraiu a covid-19 sairá no início desta tarde.