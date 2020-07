Bolsonaro faz exame após apresentar sintomas de covid-19

Após apresentar febre e taxa de oxigenação de 96%, o presidente Jair Bolsonaro fez um exame para checar se está com covid-19 nesta segunda-feira. Com isso, os compromissos da semana de Bolsonaro foram cancelados. O resultado do teste deve ser divulgado nesta terça-feira.

A informação foi divulgada pelos jornais O Globo, O Estado de S. Paulo e pela rede de televisão CNN.

Em maio, o presidente foi obrigado pelo STF a divulgar o resultado de dois exames de covid-19 que tinha feito no mês de março. Na época, os dois testes deram negativo.

De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, Bolsonaro disse a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada que, apesar de ter sintomas, “está tudo bem”.

“Eu vim agora do hospital, fiz uma ‘chapa’ de pulmão. Tá tudo limpo. Fiz exame do covid agora há pouco, mas tá tudo bem”, afirmou ele. “Não pode chegar muito perto não, tá. Recomendação para todo mundo.”

Ainda de acordo com o jornal, o presidente usava máscara durante a conversa e pediu que as pessoas não chegassem perto dele.

Procurado, o Palácio do Planalto não respondeu de imediato a um pedido de comentário.

Bolsonaro já chamou a covid-19 de “gripezinha”. No fim de março, o presidente disse em pronunciamento que tinha “histórico de atleta” e, por isso, não precisaria se preocupar com as consequências de pegar o coronavírus.

