Em vitória de Lula, Alcolumbre cancela sabatina de Messias e amplia crise

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), cancelou a sabatina que estava marcada para o próximo dia 10 com o advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado para o Supremo Tribunal Federal (STF). O anúncio representa uma vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que trabalhou pelo adiamento da análise da indicação diante da resistência à escolha de Messias entre os senadores.

O cancelamento amplia a crise entre o governo e o Senado. Alcolumbre afirmou que desmarcou a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça porque o Executivo, apesar de ter anunciado Messias para o Supremo e publicado no Diário Oficial, não enviou a mensagem ao Congresso com a indicação, etapa burocrática necessária para a Casa Legislativa apreciar a indicação do presidente.

"Após a definição das datas pelo Legislativo, o Senado foi surpreendido com a ausência do envio da mensagem escrita referente à indicação, já publicada no Diário Oficial da União e amplamente anunciada. Essa omissão, de responsabilidade exclusiva do Poder Executivo, é grave e sem precedentes. É uma interferência no cronograma da sabatina, prerrogativa do Poder Legislativo", afirmou Alcolumbre.

Preferência por Pacheco

O presidente do Senado irritou-se com a escolha de Messias porque apoiava a indicação do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para o assento no tribunal mais importante do país no lugar de Luís Roberto Barroso, que antecipou sua aposentadoria.

Os parlamentares resistem à escolha de Lula por entenderem que se tratou de mais uma indicação, assim como as de Cristiano Zanin e Flávio Dino, de um nome de sua extrema confiança e sem negociação com o Legislativo.

No último final de semana, Alcolumbre já havia emitido uma nota com duras críticas ao governo. Ele acusou "setores do Executivo" de tentarem empregar a narrativa de que a resistência a Messias ocorria por "interesses fisiológicos", ou seja, como chantagem para votar a favor da indicação em troca de cargos no governo.

Nesta terça-feira, 2, o presidente do Senado anunciou o cancelamento "para evitar a possível alegação de vício regimental no trâmite da indicação". O tom duro de Alcolumbre da nota indica uma ampliação da crise.