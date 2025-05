Em NY, Tarcísio apresenta projetos de concessões de SP para executivos da BlackRock

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), apresenta nesta quarta-feira, 14, durante a Brazilian Week, em Nova York, projetos de concessão e de parcerias público-privadas para executivos da gestora de ativos BlackRock, o maior fundo de investimentos do mundo.

Entre os principais na carteira paulista estão a construção da nova sede administrativa no centro da capital e o túnel imerso Santos-Guarujá. Em abril, Tarcísio também esteve na Europa para apresentar os projetos do estado.

Além dos encontros e reuniões com representantes do fundo, Tarcísio participará do painel “Aproveitando Oportunidades de Crescimento em Infraestrutura Privada”, que reunirá clientes e parceiros como bancos, firmas de advocacia, gestores de ativos e players do setor.

“Apresentaremos uma robusta carteira de projetos, que vem atraindo investimentos importantes para nosso Estado. O diálogo com especialistas de nível global é fundamental para atrair mais interesse ao nosso mercado, que oferece segurança jurídica, infraestrutura e energia sustentável”, afirma o governador à EXAME.

Junto com a Microsoft, MGX e Nvidia, a BlackRock criou um fundo de US$ 30 bilhões voltado para a construção de data centers e outras iniciativas de energia dedicadas à inteligência artificial. No Brasil, onde atua desde 2008, a empresa é líder em fundos de índice e tem buscado ampliar a presença em finanças sustentáveis, além de incluir a agenda ESG (sigla em inglês para Meio Ambiente, Social e Governança) às carteiras de investimentos locais.

Desde a fusão com a Global Infrastructure Partners (GIP), no ano passado, a BlackRock também vem expandindo negócios nos setores de transporte, digital e desenvolvimento sustentável.

Na quinta-feira, o chefe do executivo paulista encerra sua agenda em solo norte-americano no Itaú CEO Conference.

Integram a comitiva paulista os secretários de Estado Jorge Lima (Desenvolvimento Econômico) e Natália Resende (Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística) e com o presidente da InvestSP, Rui Gomes.

Data centers

Na agenda, Tarcísio também deve destacar a atração de investimentos em data centers no estado e buscar novos recursos. Segundo o governador, já foram R$ 90 milhões em investimentos no setor em pouco mais de dois anos de gestão.

O governo federal deve apresentar ao Congresso uma Proposta de Emenda à Constituição sobre o novo marco legal de data centers. A medida deve isentar o setor de tributos e exigir energia limpa das operações.

O futuro Plano Nacional de Data Centers (Redata) pretende atrair R$ 2 trilhões em investimentos em todo país na próxima década.