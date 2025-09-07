Em desfile do 7 de Setembro, Lula exalta programas de governo; ministros do STF não comparecem

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiram não comparecer ao desfile do 7 de Setembro que ocorreu na Esplanada dos Ministérios neste domingo em Brasília. A solenidade aconteceu em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pela Primeira Turma da Corte por uma suposta tentativa de golpe de estado.

O processo em curso no STF pode resultar na condenação de Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar desde o início de agosto.

Historicamente, integrantes do STF participam do 7 de Setembro, embora não de forma regular. No ano passado, Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso e Edson Fachin estiveram presentes.