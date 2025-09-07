Em desfile do 7 de Setembro, Lula exalta programas de governo; ministros do STF não comparecem

Redação Exame
Publicado em 7 de setembro de 2025 às 14h18.
Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiram não comparecer ao desfile do 7 de Setembro que ocorreu na Esplanada dos Ministérios neste domingo em Brasília. A solenidade aconteceu em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pela Primeira Turma da Corte por uma suposta tentativa de golpe de estado.
O processo em curso no STF pode resultar na condenação de Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar desde o início de agosto.
Historicamente, integrantes do STF participam do 7 de Setembro, embora não de forma regular. No ano passado, Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso e Edson Fachin estiveram presentes.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou do tradicional desfile de 7 de setembro ao lado de ministros e autoridades de seu governo. Neste ano, o governo usou a data para reforçar a mensagem de soberania nacional e patriotismo, sobretudo como reação ao tarifaço anunciado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, contra o Brasil em julho.
Durante o desfile, o governo aproveitou para exaltar programas de governo e a vacinação, com destaque para a presença do mascote Zé Gotinha. Também foram representadas na solenidade iniciativas como o Novo PAC e a realização da COP30 no Brasil, que será sediada em Belém em novembro
Segundo a Secretária de Comunicação Social (Secom) da Presidência, cerca de 45 mil pessoas participaram da solenidade, número superior ao do ano anterior, que foi de 30 mil.
Do Legislativo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), cumpriu agenda fora de Brasília e não esteve no desfile. Já o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), foi o representante do Congresso na cerimônia.