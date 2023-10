Em congresso sobre Gestão de Arenas, profissionais destacam a importância da tecnologia

O futebol brasileiro vive uma transformação, que engloba a profissionalização na gestão dos clubes, a criação das SAFs e a busca por melhorias nas estruturas esportivas. Com esse pano de fundo, aconteceu nesta sexta-feira, 29, em São Paulo (SP), o 5º Congresso de Gestão de Arenas, promovido pela Imply. A atração fez parte da COB Expo, feira organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).

“Foi uma oportunidade única para reunir alguns dos maiores nomes do mercado esportivo, para compartilhar suas visões e estratégias para o futuro da gestão esportiva. O Congresso de Gestão de Arenas sempre teve como objetivo central agregar novas ideias e promover a troca de experiências entre grandes líderes do setor. Acreditamos firmemente que é através dessa colaboração e do aprendizado conjunto que podemos impulsionar a inovação na gestão esportiva”, pontua Tironi Paz Ortiz, CEO da Imply, empresa de tecnologia que opera em vários estádios do Brasil e tem parceria com clubes como Flamengo, Vasco e Atlético-MG.

A conversa contou com a participação de vários profissionais do mercado, como Yuri Romão, presidente do Sport, Elmar Trovão, diretor de tecnologia e inovação do Athletico, Luiz Mello, da 777 Partners, Jeremias Goedert, gerente de TI do Internacional, e Marcos Senna, diretor de marketing do Flamengo.

“A mudança, para ser completa, precisa ocorrer de maneira sistêmica, passando por clubes, entidades e parceiros. Cientes disso, temos reestruturado a instituição, em todos os aspectos: gestão, finanças, relacionamento com o torcedor, categorias de base e infraestrutura. Também queremos promover melhorias na Ilha do Retiro e eventos como esse nos trazem insights importantes para aplicarmos em nossa casa”, destaca Yuri Romão, presidente do Sport.

Já Jeremias Goedert, gerente de TI do Internacional, detalhou um pouco do assunto que explorado por ele durante a apresentação: "Falamos sobre o impacto que a integração de sistemas pode ter no funcionamento eficiente de um clube de futebol, explorando um ecossistema tecnológico para otimizar a gestão de sócios, venda de ingressos, controle de acessos, e proporcionar experiências únicas aos torcedores por meio de soluções como video on demand, streaming em um aplicativo mobile unificado", detalha.

Outro ponto destacado pelos participantes é a questão do networking e a aquisição de novos conhecimentos, que poderão auxiliá-los no cotidiano da gestão.

“Acredito que a presença em eventos como esse é importante porque você pode rever os amigos e fazer um networking cada vez melhor, engajar mais com as pessoas e ver quais são as tendências. Tive a oportunidade de dar uma volta e conhecer alguns dos fornecedores e entender um pouco o que está acontecendo no mercado. Isso é sempre válido porque, quanto mais informação você tem, maior é a chance de tomar uma decisão acertada”, observa Luiz Mello, da 777 Partners.

Durante o congresso, além da parte tecnológica e da gestão no futebol, também foram trabalhados assuntos como os benefícios da implementação da biometria facial no acesso às arenas e estratégias eficazes para a venda de ingressos. Este último tópico ficou a cargo de Marcos Senna Motta, diretor de marketing do Flamengo.

"Fiquei muito impressionado com tudo que vi. Nós falamos um pouco sobre o momento do Flamengo, que vem em uma década de desenvolvimento e de reestruturação, e que começou nos últimos anos a colher um pouco os resultados disso. Os bastidores a gente precisa contar porque as pessoas não têm exatamente ideia de todo o trabalho que é feito. Um dos pontos é o matchday, que é crucial em qualquer clube, porque envolve toda a experiência do sócio-torcedor e de todo o público ao comprar o ingresso e ao entrar no estádio. Mostramos como chegamos até aqui e também sobre a ideia de continuar evoluindo. E esse plano de evolução passa muito por um desenvolvimento, nesse momento, da tecnologia, que chegou e permite uma vasta gama de possibilidades para as equipes", afirma Motta.

Parceiro de longa data da Imply e case de sucesso quando o assunto é arena própria, o Athletico também deu a sua contribuição por meio de Elmar Trovão, diretor de tecnologia e inovação da equipe paranaense.

“Pude abordar um pouco essa parte da biometria facial que a gente está implantando agora na Ligga Arena. Mostrei como a gente chegou nesse modelo de biometria facial, as parcerias que fizemos e como estamos resolvendo esse problema, que ainda é um fato novo para o Brasil, já que são poucos os estádios que tem essa tecnologia. Percebi que temos questões em comum com outros clubes, algumas delas já superadas por nós há alguns anos. Ao mesmo tempo, notei que nós temos desafios para continuar evoluindo e chegar a patamares em que alguns outros já estão”, finaliza Elmar.