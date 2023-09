Fortaleza caminha para se tornar SAF e tem votação nesta semana

O Conselho Deliberativo do Fortaleza convocou para esta semana uma Assembleia Geral Extraordinária sobre a SAF do clube, envolvendo sócios-proprietários e sócios-torcedores, que são as categorias aptas a votar, desde que estejam regulares e adimplentes até a mensalidade referente ao mês de agosto de 2023. A votação acontece neste sábado, 23, das 8h30 às 15 horas, no Alcides Santos, sede do clube.

Desde o início dos primeiros debates internos dentro do clube, o presidente Marcelo Paz sempre deixou claro sobre a importância do processo democrático, passando por todas as instâncias até que se chegasse a um consenso pleno. Outro ponto deixado claro pelo mandatário é o de que não existe pressa para o clube vender ações neste momento.

"Nossa gestão tem entregado resultados dentro e fora de campo, e até por isso estamos fazendo tudo com muita estratégia, pois conseguimos chegar até aqui honrando nossos compromissos em dia. Queremos analisar todas as probabilidades. Ao mesmo tempo, sabemos da importância em acompanhar este movimento, pois ele é um divisor de águas para o futebol brasileiro", comentou.

Além do presidente Marcelo Paz, outro nome aparece à frente do projeto: Geraldo Luciano, vice-presidente do Fortaleza. "Quando essa gestão assumiu, o Fortaleza tinha um valor de mercado, hoje é outro completamente maior, assim como vai crescer daqui a dois ou três anos. Por isso mesmo, não pensamos, neste momento, na venda de controle do Fortaleza. Temos um norte e o modelo do Bayern é a nossa inspiração”, complementa Geraldo Luciano.

Confira o comunicado do clube sobre a convocação para a votação sobre a SAF:

1) Alteração do Estatuto Social do Fortaleza Esporte Clube, na forma do substitutivo aprovado pelo Conselho Deliberativo;

2) Constituição de Sociedade Anônima do Futebol através de cisão do Departamento de Futebol, com autorização para transferência de bens, direitos e obrigações relacionadas ao futebol e aprovação do Estatuto Social da Fortaleza EC SAF, e autorização para todos os tramites necessários à constituição da SAF.