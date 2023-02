'Em alguns pontos, não sabemos o que sobrou da Rio-Santos', diz Tarcísio

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou no início da tarde desta segunda-feira, 20, não saber com precisão as condições das estradas do Estado afetadas pelas fortes chuvas que atingiram a região do litoral norte.

De acordo com ele, a rodovia Rio-Santos ficou completamente interditada após a tragédia. "Alguns pontos a gente não sabe o que sobrou da rodovia, porque é um volume de terra tão grande que se deslocou, numa extensão tão grande, que a gente até levanta hipótese da rodovia ter sido arrastada junto, da rodovia não existir mais", disse em entrevista coletiva à imprensa, em São Sebastião (SP).

O governador afirmou que desde a madrugada equipes estão liberando bloqueios, como a faixa da região de Toque-Toque, chegando a Maresias. Há previsão de que o tráfego até a praia de Barra do Sahy seja liberado ainda nesta segunda. A recuperação do trecho Mogi-Bertioga ainda vai levar um tempo maior.

Construção de casas

O governador de São Paulo também afirmou, após reunião com presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi discutida no encontro desta segunda-feira a proposta de construir moradias em locais fora de área de risco, além de reconstruir a infraestrutura do Estado, após os estragos deixados pelas fortes chuvas.

Tarcísio se reuniu nesta segunda-feira com Lula e uma comitiva de ministros no município de São Sebastião, onde foram registradas até agora 35 mortes, além de vários estragos. O governador iniciou seu discurso agradecendo o apoio do presidente e de sua equipe no auxílio ao Estado.

"Isso nos dá amparo, conforto, no momento em que a gente precisa trabalhar em um regime de cooperação, governo federal, governo estadual e municípios juntos", afirmou Tarcísio. No fim do seu discurso, o governador agradeceu novamente a parceria com o Executivo federal e, inclusive, as Forças Armadas pelo envio de aeronaves ao local.