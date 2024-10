Eleição em SP: Nunes almoça com Bolsonaro e Boulos participa de ato com Alckmin na reta final

O atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) terão agendas nesta terça-feira, 22, com figuras que nacionalizam a disputa municipal. Nunes almoçará e, depois, irá a um culto com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), enquanto Boulos realiza um evento com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

Nunes, que aparece à frente nas últimas pesquisas eleitorais, tem focado em encontros com setores organizados, como grupos de lideranças femininas, e menos em agendas de rua, em uma espécie de administração da vantagem. Na segunda-feira, 21, realizou um evento com o governador Tarcísio de Freitas chamado de "arrancada da vitória", que reuniu toda a militância do atual prefeito.

Boulos, por sua vez, tem buscado criar novos fatos a menos de uma semana da votação. Ontem, divulgou uma carta ao povo de São Paulo e anunciou que vai dormir na casa de eleitores para virar votos. Além disso, o deputado tem apostado em agendas de rua para debater a cidade com a população.

Segundo o agregador EXAME/IDEIA, atualizado nesta terça-feira, Nunes tem 53% das intenções de voto contra 36% de Boulos.

Primeiro encontro entre Nunes e Bolsonaro na campanha

O emedebista vai almoçar em uma churrascaria na zona sul de São Paulo com o governador Tarcísio de Freitas e o ex-presidente. À noite, os três se encontram novamente para participar de um culto, também na zona sul.

O encontro com Bolsonaro, o primeiro durante a campanha, é uma sinalização final aos eleitores do ex-presidente que preferiram o influenciador Pablo Marçal (PRTB) no primeiro turno.

Durante a primeira etapa da corrida eleitoral, apesar de oficialmente apoiar Nunes, Bolsonaro deu sinais dúbios aos seus eleitores, por criticar e elogiar Marçal e evitar agendas públicas com Nunes.

Na ausência de Bolsonaro, coube a Tarcísio ser o grande cabo eleitoral do atual prefeito frente ao avanço de um outro adversário no campo da direita.

Com o cenário indicando uma vitória de Nunes contra Boulos, a imagem de Bolsonaro com o atual prefeito pode vincular a vitória do emedebista ao PL, que tem o vice da chapa, e ao bolsonarismo.

Boulos realiza ato com Alckmin

Boulos realizará o primeiro evento com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que no primeiro turno apoiou a deputada federal Tabata Amaral (PSB). A agenda, batizada de "Agora É Boulos da Frente Ampla", vai reunir outras lideranças do PSB e de outros partidos que apoiam a campanha do psolista. Tabata, que declarou voto em Boulos, mas disse que não faria campanha, não participará da agenda.

A ideia do entorno de Boulos é emular a chamada frente ampla que foi formada em torno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2022 na eleição contra Bolsonaro. A chapa com Alckmin, adversário histórico do PT, foi considerada uma sinalização de um governo mais ao centro.

O deputado realiza um esforço para criar novos fatos na reta final da eleição. Nesta noite, Boulos dormiu na casa de uma eleitora e está fazendo agendas pelas ruas da cidade para tentar virar voto. Hoje, realizará um debate na rua no centro histórico da cidade.