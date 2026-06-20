Paraná Pesquisas: aprovação de Tarcísio cai ao menor nível desde 2025, mas segue acima de 63%

O governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo é aprovado por 63,2% dos eleitores paulistas, segundo pesquisa da Paraná Pesquisas divulgada neste sábado, 20.

A desaprovação ficou em 31,9%, enquanto 4,8% não souberam ou preferiram não opinar.

Apesar de permanecer em patamar elevado, a aprovação de Tarcísio mostra uma trajetória de recuo ao longo de 2026.

Em fevereiro, 66,7% dos eleitores aprovavam a administração estadual.

O índice caiu para 64,9% em abril, 64,4% em maio e chegou a 63,2% em junho.

No período, a aprovação acumulou queda de 3,5 pontos percentuais, enquanto a desaprovação avançou de 29,4% para 31,9%.

A pesquisa também avaliou a percepção dos eleitores sobre a gestão estadual. Entre os entrevistados, 15,9% classificam o governo como ótimo e 30,8% como bom. Outros 27,6% consideram a administração regular.

A avaliação positiva da gestão, resultado da soma de ótimo e bom, chegou a 46,7%, enquanto a avaliação negativa, composta pelas respostas ruim e péssima, atingiu 23,6%.

Os índices mostram relativa estabilidade na imagem do governo ao longo dos últimos meses.

Em comparação com maio, a avaliação positiva recuou 1,9 ponto percentual, passando de 48,6% para 46,7%.

Já a avaliação negativa avançou de 22,5% para 23,6% no mesmo período. O percentual de eleitores que classificam a gestão como regular passou de 26,8% para 27,6%.

Homens e eleitores entre 45 e 59 anos são os que mais aprovam Tarcísio

Entre os grupos analisados, a aprovação é maior entre os homens, com 68%, contra 59,1% entre as mulheres. O melhor desempenho por faixa etária aparece entre os eleitores de 45 a 59 anos, segmento em que a aprovação alcança 67,4%.

A menor aprovação foi registrada entre jovens de 16 a 24 anos, com 57,1%, embora o índice permaneça acima da maioria absoluta dos entrevistados nessa faixa etária.

Religiosidade e escolaridade influenciam percepção do governo

O levantamento também identificou diferenças relevantes entre grupos sociais. Entre os entrevistados que participaram de alguma celebração religiosa nos dez dias anteriores à pesquisa, a aprovação do governo estadual chegou a 67,6%. Entre aqueles que não participaram, o índice ficou em 58,8%.

No recorte por escolaridade, a aprovação variou de 61,2% entre eleitores com ensino superior a 64,4% entre aqueles com ensino médio. Entre entrevistados com ensino fundamental, o percentual atingiu 63,7%.

A pesquisa foi realizada com 1.600 eleitores do Estado de São Paulo e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-08639/2026. A margem do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos com um nível de confiança de 95%.