Eleições 2026: quatro pessoas morrem após passarem mal em zonas eleitorais

Um idoso de 68 anos faleceu neste domingo após ter um mal súbido dentro de uma seção eleitoral. A vítima foi identificada como José Roberto da Silva e estava na Escola Estadual Professora Maria de Lourdes Temporal, em Cupira, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com informações da Secretaria de Saúde do município, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para a ocorrência, mas ao chegar no local o homem já estava sem vida.

A Polícia Militar foi acionada para fazer o isolamento da seção até que o Instituto de Medicina Legal (IML) chegasse ao local para fazer a retirada do corpo e cumprir com os dvidos procedimentos legais.

As demais seções eleitorais da escola continuaram funcionando normalmente.

Outros casos

Em Campo Grande, uma eleitora morreu após passar mal enquanto aguardava em uma fila de votação na Escola Estadual Sebastião Santana de Oliveira. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado e chegou à escola em cerca de dez minutos. Apesar do atendimento, ela não resistiu.

Em Manaus, um eleitor morreu após sofrer um mal súbito enquanto votava em uma seção da 32ª Zona Eleitoral, na Compensa, zona oeste da cidade. Segundo o TRE-AM (Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas), ele sofreu um ataque cardíaco. O Samu foi acionado, mas ele também não resistiu.

Um eleitor de 62 anos morreu após passar mal enquanto aguardava para votar em uma seção na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, neste domingo, segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ).

De acordo com o TRE-RJ, o idoso passou mal em um corredor do local de votação. Ele chegou a receber atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu às 12h43. O corpo já foi removido do local.