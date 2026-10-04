Lula ou Flávio: quem está ganhando no exterior? Veja como está a apuração

Votos em Lula e Flávio: 918 mil brasileiros estão aptos a votar no exterior, distribuídos por 186 cidades (Ricardo Stuckert / PR | Saulo Cruz/Agência Senado )
Estagiária de jornalismo
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 15h40.
RESUMO ＋
Boletins de urna disponíveis após o encerramento da votação no exterior mostram Lula à frente nos recortes da Nova Zelândia, China, Coreia do Sul e Singapura. Flávio Bolsonaro lidera no Japão e nas Filipinas. Os registros têm abrangências diferentes e não representam a totalização de todo o eleitorado no exterior. Segundo o TSE, a divulgação dos resultados presidenciais começa às 17h de Brasília.
Os primeiros boletins de urna das eleições de 2026 no exterior mostram uma disputa dividida entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Embora Lula apareça na frente em um número maior de países e territórios, Flávio soma mais votos no conjunto dos boletins já levantados, principalmente devido ao desempenho no Japão.
A diferença de fuso horário permitiu que brasileiros em países da Ásia e da Oceania encerrassem a votação antes do fechamento das urnas no Brasil. Os documentos registram os votos de cada seção eleitoral e permitem acompanhar resultados localizados antes da divulgação da totalização nacional.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 918.876 brasileiros estão aptos a votar no exterior, distribuídos por 186 cidades. Quem tem inscrição eleitoral fora do país participa apenas da escolha de presidente e vice-presidente.
Os números disponíveis, porém, têm abrangências diferentes. Alguns correspondem a um único boletim de urna, enquanto outros reúnem várias seções ou jurisdições eleitorais. Por isso, eles não representam a totalidade dos votos do eleitorado brasileiro no exterior.
Os boletins disponíveis até o momento mostram Lula à frente em países como Nova Zelândia, China, Coreia do Sul, Singapura, Austrália, Finlândia, Palestina e Jordânia. Flávio Bolsonaro lidera no Japão, Filipinas, Israel, Tailândia, Emirados Árabes Unidos e Grécia, entre outros locais.
Confira alguns dos resultados já registrados:
A diferença está principalmente no tamanho das seções eleitorais e na quantidade de boletins considerados em cada local.
O Japão, por exemplo, concentra um número muito maior de eleitores brasileiros do que vários dos países em que Lula aparece à frente. Nos 119 boletins das jurisdições de Nagóia, Tóquio e Hamamatsu, Flávio somou 24.601 votos, enquanto Lula recebeu 5.234.
Em países com eleitorados menores, Lula aparece à frente em vários boletins, mas as diferenças absolutas são mais restritas. Na Palestina, por exemplo, o petista teve 1.078 votos contra 46 de Flávio. Na Jordânia, foram 675 contra 59. Na Finlândia, 475 contra 155.
O resultado parcial, portanto, pode apresentar uma diferença entre o número de países em que cada candidato lidera e a quantidade absoluta de votos acumulados nos boletins já disponíveis.
A diferença de fuso horário permite que a votação termine primeiro em países da Ásia e da Oceania. Na Nova Zelândia, por exemplo, a votação começou às 16h de sábado, 3, pelo horário de Brasília, quando já eram 8h de domingo no horário local.
O boletim de urna registra os votos de uma seção e pode ser consultado depois do encerramento da votação. A totalização reúne esses registros nos sistemas da Justiça Eleitoral.
Segundo o TSE, a divulgação dos resultados presidenciais, incluindo os votos recebidos no exterior, começa simultaneamente a partir das 17h de Brasília.
No território brasileiro, a votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila no momento do encerramento poderá votar.
Os boletins do exterior integram a eleição brasileira, mas não determinam seu desfecho. Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa obter mais da metade dos votos válidos na totalização nacional. Se ninguém alcançar esse patamar, os dois mais votados disputarão o segundo turno em 25 de outubro.
Não. São registros dos boletins disponíveis nos locais descritos. A abrangência varia, e a divulgação da totalização presidencial pelo TSE começa às 17h de Brasília.
Quem tem inscrição eleitoral no exterior vota apenas para presidente e vice-presidente. Esses votos entram na totalização nacional.
Não. A eleição é definida pela soma nacional dos votos válidos. Para vencer no primeiro turno, é necessário obter mais da metade deles; caso contrário, os dois mais votados disputam o segundo turno.