Lula ou Flávio: quem está ganhando no exterior? Veja como está a apuração

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Boletins de urna disponíveis após o encerramento da votação no exterior mostram Lula à frente nos recortes da Nova Zelândia, China, Coreia do Sul e Singapura. Flávio Bolsonaro lidera no Japão e nas Filipinas. Os registros têm abrangências diferentes e não representam a totalização de todo o eleitorado no exterior. Segundo o TSE, a divulgação dos resultados presidenciais começa às 17h de Brasília.

Os primeiros boletins de urna das eleições de 2026 no exterior mostram uma disputa dividida entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Embora Lula apareça na frente em um número maior de países e territórios, Flávio soma mais votos no conjunto dos boletins já levantados, principalmente devido ao desempenho no Japão.

A diferença de fuso horário permitiu que brasileiros em países da Ásia e da Oceania encerrassem a votação antes do fechamento das urnas no Brasil. Os documentos registram os votos de cada seção eleitoral e permitem acompanhar resultados localizados antes da divulgação da totalização nacional.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 918.876 brasileiros estão aptos a votar no exterior, distribuídos por 186 cidades. Quem tem inscrição eleitoral fora do país participa apenas da escolha de presidente e vice-presidente.

Os números disponíveis, porém, têm abrangências diferentes. Alguns correspondem a um único boletim de urna, enquanto outros reúnem várias seções ou jurisdições eleitorais. Por isso, eles não representam a totalidade dos votos do eleitorado brasileiro no exterior.

Como estão os resultados por país?

Os boletins disponíveis até o momento mostram Lula à frente em países como Nova Zelândia, China, Coreia do Sul, Singapura, Austrália, Finlândia, Palestina e Jordânia. Flávio Bolsonaro lidera no Japão, Filipinas, Israel, Tailândia, Emirados Árabes Unidos e Grécia, entre outros locais.

Confira alguns dos resultados já registrados:

Nova Zelândia: Lula recebeu 234 votos, ou 70,48% dos 332 votos válidos, contra 64 de Flávio Bolsonaro, equivalentes a 19,28%. Renan Santos aparece na sequência, com 13 votos, seguido por Romeu Zema, com sete.

Lula recebeu 234 votos, ou 70,48% dos 332 votos válidos, contra 64 de Flávio Bolsonaro, equivalentes a 19,28%. Renan Santos aparece na sequência, com 13 votos, seguido por Romeu Zema, com sete. Japão: Flávio somou 24.601 votos nos 119 boletins das jurisdições eleitorais de Nagóia, Tóquio e Hamamatsu. Lula recebeu 5.234 votos. O candidato do PL ficou à frente nas três jurisdições.

Flávio somou 24.601 votos nos 119 boletins das jurisdições eleitorais de Nagóia, Tóquio e Hamamatsu. Lula recebeu 5.234 votos. O candidato do PL ficou à frente nas três jurisdições. China, incluindo Hong Kong: a soma de Pequim, Xangai, Cantão e Hong Kong registra 367 votos para Lula, ou 56,29% dos 652 válidos. Flávio recebeu 203, equivalentes a 31,13%. Na China continental, o placar foi de 268 a 98 para Lula. Em Hong Kong, Flávio teve 105 votos, contra 99 de Lula.

a soma de Pequim, Xangai, Cantão e Hong Kong registra 367 votos para Lula, ou 56,29% dos 652 válidos. Flávio recebeu 203, equivalentes a 31,13%. Na China continental, o placar foi de 268 a 98 para Lula. Em Hong Kong, Flávio teve 105 votos, contra 99 de Lula. Coreia do Sul: Lula recebeu 123 votos, ou 56,94% dos 216 válidos, contra 72 de Flávio, equivalentes a 33,33%.

Lula recebeu 123 votos, ou 56,94% dos 216 válidos, contra 72 de Flávio, equivalentes a 33,33%. Filipinas: Flávio recebeu 33 votos, ou 53,23% dos 62 válidos, contra 26 de Lula, equivalentes a 41,94%.

Flávio recebeu 33 votos, ou 53,23% dos 62 válidos, contra 26 de Lula, equivalentes a 41,94%. Singapura: Lula recebeu 190 votos, ou 54,60% dos 348 votos nominais registrados nas duas seções. Flávio teve 92, equivalentes a 26,44%.

Lula recebeu 190 votos, ou 54,60% dos 348 votos nominais registrados nas duas seções. Flávio teve 92, equivalentes a 26,44%. Austrália: Lula recebeu 4.562 votos, ou 53,98% do total, contra 2.579 de Flávio Bolsonaro, equivalentes a 30,52%.

Lula recebeu 4.562 votos, ou 53,98% do total, contra 2.579 de Flávio Bolsonaro, equivalentes a 30,52%. Malásia: Lula somou 44 votos, contra 27 de Flávio, no boletim de Kuala Lumpur.

Lula somou 44 votos, contra 27 de Flávio, no boletim de Kuala Lumpur. Indonésia: Flávio recebeu 19 votos no boletim de Jacarta, contra oito de Lula.

Flávio recebeu 19 votos no boletim de Jacarta, contra oito de Lula. Tailândia: Flávio somou 51 votos no boletim de Bangkok, contra 40 de Lula.

Flávio somou 51 votos no boletim de Bangkok, contra 40 de Lula. Emirados Árabes Unidos: Flávio Bolsonaro recebeu 659 votos nos cinco boletins da jurisdição eleitoral de Abu Dhabi. Lula somou 512.

Flávio Bolsonaro recebeu 659 votos nos cinco boletins da jurisdição eleitoral de Abu Dhabi. Lula somou 512. Estônia: Lula recebeu 142 votos, ou 74,74%, contra 19 de Flávio, equivalentes a 10%.

Lula recebeu 142 votos, ou 74,74%, contra 19 de Flávio, equivalentes a 10%. Grécia: Flávio recebeu 230 votos, ou 46,56%, contra 196 de Lula, equivalentes a 39,68%.

Flávio recebeu 230 votos, ou 46,56%, contra 196 de Lula, equivalentes a 39,68%. Catar: Flávio recebeu 173 votos, ou 48,46%, contra 147 de Lula, equivalentes a 41,18%.

Flávio recebeu 173 votos, ou 48,46%, contra 147 de Lula, equivalentes a 41,18%. Kuwait: Lula recebeu 54 votos, ou 73,97%, contra 12 de Flávio, equivalentes a 16,44%.

Lula recebeu 54 votos, ou 73,97%, contra 12 de Flávio, equivalentes a 16,44%. Arábia Saudita: Lula recebeu 52 votos, ou 61,90%, contra 22 de Flávio, equivalentes a 26,19%.

Lula recebeu 52 votos, ou 61,90%, contra 22 de Flávio, equivalentes a 26,19%. Egito: Lula recebeu 46 votos, ou 71,88%, contra 12 de Flávio, equivalentes a 18,75%.

Lula recebeu 46 votos, ou 71,88%, contra 12 de Flávio, equivalentes a 18,75%. Quênia: Lula recebeu 26 votos, ou 56,52%, contra 17 de Flávio, equivalentes a 36,96%.

Lula recebeu 26 votos, ou 56,52%, contra 17 de Flávio, equivalentes a 36,96%. Jordânia: Lula recebeu 675 votos, ou 85,77%, contra 59 de Flávio, equivalentes a 7,50%.

Lula recebeu 675 votos, ou 85,77%, contra 59 de Flávio, equivalentes a 7,50%. Israel: Flávio Bolsonaro recebeu 523 votos, ou 74,29%, contra 92 de Lula, equivalentes a 13,07%.

Flávio Bolsonaro recebeu 523 votos, ou 74,29%, contra 92 de Lula, equivalentes a 13,07%. Chipre: Lula recebeu 24 votos, ou 41,38%, contra 20 de Flávio, equivalentes a 34,48%.

Lula recebeu 24 votos, ou 41,38%, contra 20 de Flávio, equivalentes a 34,48%. Finlândia: Lula recebeu 475 votos, ou 68,54%, contra 155 de Flávio, equivalentes a 22,37%.

Lula recebeu 475 votos, ou 68,54%, contra 155 de Flávio, equivalentes a 22,37%. África do Sul: Flávio Bolsonaro recebeu 230 votos, ou 54,89%, contra 152 de Lula, equivalentes a 36,28%.

Flávio Bolsonaro recebeu 230 votos, ou 54,89%, contra 152 de Lula, equivalentes a 36,28%. Palestina: Lula recebeu 1.078 votos, ou 93,09%, contra 46 de Flávio, equivalentes a 3,97%.

Lula recebeu 1.078 votos, ou 93,09%, contra 46 de Flávio, equivalentes a 3,97%. Sérvia: Lula recebeu 30 votos, ou 62,50%, contra 13 de Flávio, equivalentes a 27,08%.

Lula recebeu 30 votos, ou 62,50%, contra 13 de Flávio, equivalentes a 27,08%. Romênia: Lula recebeu 31 votos, ou 50%, contra 22 de Flávio, equivalentes a 35,48%.

Lula recebeu 31 votos, ou 50%, contra 22 de Flávio, equivalentes a 35,48%. Eslováquia: Lula recebeu 35 votos, ou 60,34%, contra 13 de Flávio, equivalentes a 22,41%.

Lula recebeu 35 votos, ou 60,34%, contra 13 de Flávio, equivalentes a 22,41%. Croácia: Lula recebeu 29 votos, ou 60,42%, contra 17 de Flávio, equivalentes a 35,42%.

Lula recebeu 29 votos, ou 60,42%, contra 17 de Flávio, equivalentes a 35,42%. Eslovênia: Lula recebeu 61 votos, ou 62,24%, contra 25 de Flávio, equivalentes a 25,51%.

Por que Flávio soma mais votos mesmo com menos países?

A diferença está principalmente no tamanho das seções eleitorais e na quantidade de boletins considerados em cada local.

O Japão, por exemplo, concentra um número muito maior de eleitores brasileiros do que vários dos países em que Lula aparece à frente. Nos 119 boletins das jurisdições de Nagóia, Tóquio e Hamamatsu, Flávio somou 24.601 votos, enquanto Lula recebeu 5.234.

Em países com eleitorados menores, Lula aparece à frente em vários boletins, mas as diferenças absolutas são mais restritas. Na Palestina, por exemplo, o petista teve 1.078 votos contra 46 de Flávio. Na Jordânia, foram 675 contra 59. Na Finlândia, 475 contra 155.

O resultado parcial, portanto, pode apresentar uma diferença entre o número de países em que cada candidato lidera e a quantidade absoluta de votos acumulados nos boletins já disponíveis.

Quando sai a apuração oficial do exterior?

A diferença de fuso horário permite que a votação termine primeiro em países da Ásia e da Oceania. Na Nova Zelândia, por exemplo, a votação começou às 16h de sábado, 3, pelo horário de Brasília, quando já eram 8h de domingo no horário local.

O boletim de urna registra os votos de uma seção e pode ser consultado depois do encerramento da votação. A totalização reúne esses registros nos sistemas da Justiça Eleitoral.

Segundo o TSE, a divulgação dos resultados presidenciais, incluindo os votos recebidos no exterior, começa simultaneamente a partir das 17h de Brasília.

No território brasileiro, a votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila no momento do encerramento poderá votar.

Os boletins do exterior integram a eleição brasileira, mas não determinam seu desfecho. Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa obter mais da metade dos votos válidos na totalização nacional. Se ninguém alcançar esse patamar, os dois mais votados disputarão o segundo turno em 25 de outubro.