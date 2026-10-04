Candidatos ao Senado por Minas Gerais: veja nomes e números nas eleições de 2026

Confira quem são os candidatos ao Senado por Minas Gerais (Leandro Fonseca/Exame)
Colaboradora
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 10h16.
Minas Gerais tem 16 candidatos na disputa por duas vagas ao Senado nas eleições de 2026. Confira os nomes, partidos e números que estarão disponíveis na urna.
As eleições de 2026 acontecem neste domingo, 4, em todo o Brasil. Em Minas Gerais, além da escolha para presidente, governador e deputados, os eleitores também vão às urnas para escolher dois novos representantes do estado no Senado Federal.
Ao todo, 16 candidatos estão na disputa pelas duas vagas. Na urna eletrônica, o eleitor poderá consultar os números e partidos de cada concorrente.
Confira quem são os candidatos ao Senado por Minas Gerais e os respectivos números de votação:
Marcelo Heringer (PDT) está inapto e, portanto, não participa da disputa.
O primeiro turno das eleições de 2026 acontece neste domingo, 4 de outubro. Neste ano, os eleitores mineiros escolherão dois senadores para representar o estado no Congresso Nacional, além dos demais cargos em disputa.
A votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Na urna, a escolha para senador aparece depois dos votos para deputado federal e deputado estadual e antes das escolhas para governador e presidente.
Para votar, é necessário apresentar um documento oficial de identificação com foto. O e-Título também pode ser utilizado para identificação, desde que o aplicativo esteja atualizado e contenha fotografia do eleitor. Quem não estiver com o aplicativo instalado ainda pode votar normalmente utilizando um documento oficial com foto.
O primeiro turno das eleições de 2026 acontece neste domingo, 4 de outubro. Os eleitores vão escolher dois senadores por estado, além dos representantes para os demais cargos em disputa.
Em 2026, cada estado brasileiro e o Distrito Federal elegem dois senadores para o Senado Federal. Não há segundo turno para a disputa ao Senado.
Aécio Neves (PSDB) concorre ao Senado por Minas Gerais com o número 456.
Ana Luiza do MLB (UP) concorre ao Senado por Minas Gerais com o número 808.
Arcanjo Pimenta (MDB) concorre ao Senado por Minas Gerais com o número 155.
Áurea Carolina (PSOL) concorre ao Senado por Minas Gerais com o número 500.
Carlin Moura (Avante) concorre ao Senado por Minas Gerais com o número 700.
Carlos Viana (PSD) concorre ao Senado por Minas Gerais com o número 555.
Domingos Sávio (PL) concorre ao Senado por Minas Gerais com o número 222.
Fidélis Alcântara (UP) concorre ao Senado por Minas Gerais com o número 800.
Jordano Metalúrgico (PSTU) concorre ao Senado por Minas Gerais com o número 160.
Juíz Ramon Moreira (DC) concorre ao Senado por Minas Gerais com o número 277.
Manoel Carvalho (MDB) concorre ao Senado por Minas Gerais com o número 150.
Marcelo Aro (PP) concorre ao Senado por Minas Gerais com o número 111.
Marco Antônio Superman (Novo) concorre ao Senado por Minas Gerais com o número 300.
Marília Campos (PT) concorre ao Senado por Minas Gerais com o número 131.
Tião Pessoa (PCO) concorre ao Senado por Minas Gerais com o número 290.
Victória Mello (PSTU) concorre ao Senado por Minas Gerais com o número 161.
Marcelo Heringer (PDT) está inapto e não integra a lista de candidatos aptos à votação.