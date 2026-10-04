Candidatos ao Senado por Minas Gerais: veja nomes e números nas eleições de 2026

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Minas Gerais tem 16 candidatos na disputa por duas vagas ao Senado nas eleições de 2026. Confira os nomes, partidos e números que estarão disponíveis na urna.

As eleições de 2026 acontecem neste domingo, 4, em todo o Brasil. Em Minas Gerais, além da escolha para presidente, governador e deputados, os eleitores também vão às urnas para escolher dois novos representantes do estado no Senado Federal.

Ao todo, 16 candidatos estão na disputa pelas duas vagas. Na urna eletrônica, o eleitor poderá consultar os números e partidos de cada concorrente.

Candidatos ao Senado por Minas Gerais: nome, número e partido

Confira quem são os candidatos ao Senado por Minas Gerais e os respectivos números de votação:

Aécio Neves (PSDB) — 456

Ana Luiza do MLB (UP) — 808

Arcanjo Pimenta (MDB) — 155

Áurea Carolina (PSOL) — 500

Carlin Moura (Avante) — 700

Carlos Viana (PSD) — 555

Domingos Sávio (PL) — 222

Fidélis Alcântara (UP) — 800

Jordano Metalúrgico (PSTU) — 160

Juíz Ramon Moreira (DC) — 277

Manoel Carvalho (MDB) — 150

Marcelo Aro (PP) — 111

Marco Antônio Superman (Novo) — 300

Marília Campos (PT) — 131

Tião Pessoa (PCO) — 290

Victória Mello (PSTU) — 161

Marcelo Heringer (PDT) está inapto e, portanto, não participa da disputa.

Quando será a eleição para o Senado em Minas Gerais?

O primeiro turno das eleições de 2026 acontece neste domingo, 4 de outubro. Neste ano, os eleitores mineiros escolherão dois senadores para representar o estado no Congresso Nacional, além dos demais cargos em disputa.

A votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Na urna, a escolha para senador aparece depois dos votos para deputado federal e deputado estadual e antes das escolhas para governador e presidente.

Para votar, é necessário apresentar um documento oficial de identificação com foto. O e-Título também pode ser utilizado para identificação, desde que o aplicativo esteja atualizado e contenha fotografia do eleitor. Quem não estiver com o aplicativo instalado ainda pode votar normalmente utilizando um documento oficial com foto.