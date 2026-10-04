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Candidatos ao Senado por Minas Gerais: veja nomes e números nas eleições de 2026

Eleitores mineiros escolhem dois representantes para o Senado neste domingo, 4; confira a lista completa e os números de votação

Confira quem são os candidatos ao Senado por Minas Gerais (Leandro Fonseca/Exame)

Confira quem são os candidatos ao Senado por Minas Gerais (Leandro Fonseca/Exame)

Clarissa Palácio
Clarissa Palácio

Colaboradora

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 10h16.

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Minas Gerais tem 16 candidatos na disputa por duas vagas ao Senado nas eleições de 2026. Confira os nomes, partidos e números que estarão disponíveis na urna.

As eleições de 2026 acontecem neste domingo, 4, em todo o Brasil. Em Minas Gerais, além da escolha para presidente, governador e deputados, os eleitores também vão às urnas para escolher dois novos representantes do estado no Senado Federal.

Ao todo, 16 candidatos estão na disputa pelas duas vagas. Na urna eletrônica, o eleitor poderá consultar os números e partidos de cada concorrente.

Candidatos ao Senado por Minas Gerais: nome, número e partido

Confira quem são os candidatos ao Senado por Minas Gerais e os respectivos números de votação:

  • Aécio Neves (PSDB) — 456
  • Ana Luiza do MLB (UP) — 808
  • Arcanjo Pimenta (MDB) — 155
  • Áurea Carolina (PSOL) — 500
  • Carlin Moura (Avante) — 700
  • Carlos Viana (PSD) — 555
  • Domingos Sávio (PL) — 222
  • Fidélis Alcântara (UP) — 800
  • Jordano Metalúrgico (PSTU) — 160
  • Juíz Ramon Moreira (DC) — 277
  • Manoel Carvalho (MDB) — 150
  • Marcelo Aro (PP) — 111
  • Marco Antônio Superman (Novo) — 300
  • Marília Campos (PT) — 131
  • Tião Pessoa (PCO) — 290
  • Victória Mello (PSTU) — 161

Marcelo Heringer (PDT) está inapto e, portanto, não participa da disputa.

Quando será a eleição para o Senado em Minas Gerais?

O primeiro turno das eleições de 2026 acontece neste domingo, 4 de outubro. Neste ano, os eleitores mineiros escolherão dois senadores para representar o estado no Congresso Nacional, além dos demais cargos em disputa.

A votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Na urna, a escolha para senador aparece depois dos votos para deputado federal e deputado estadual e antes das escolhas para governador e presidente.

Para votar, é necessário apresentar um documento oficial de identificação com foto. O e-Título também pode ser utilizado para identificação, desde que o aplicativo esteja atualizado e contenha fotografia do eleitor. Quem não estiver com o aplicativo instalado ainda pode votar normalmente utilizando um documento oficial com foto.

Perguntas frequentes

Quando acontece a eleição para o Senado em 2026?

O primeiro turno das eleições de 2026 acontece neste domingo, 4 de outubro. Os eleitores vão escolher dois senadores por estado, além dos representantes para os demais cargos em disputa.

Quantos senadores serão eleitos em 2026?

Em 2026, cada estado brasileiro e o Distrito Federal elegem dois senadores para o Senado Federal. Não há segundo turno para a disputa ao Senado.

Qual é o número de Aécio Neves para o Senado em Minas Gerais?

Aécio Neves (PSDB) concorre ao Senado por Minas Gerais com o número 456.

Qual é o número de Ana Luiza do MLB para o Senado em Minas Gerais?

Ana Luiza do MLB (UP) concorre ao Senado por Minas Gerais com o número 808.

Qual é o número de Arcanjo Pimenta para o Senado em Minas Gerais?

Arcanjo Pimenta (MDB) concorre ao Senado por Minas Gerais com o número 155.

Qual é o número de Áurea Carolina para o Senado em Minas Gerais?

Áurea Carolina (PSOL) concorre ao Senado por Minas Gerais com o número 500.

Qual é o número de Carlin Moura para o Senado em Minas Gerais?

Carlin Moura (Avante) concorre ao Senado por Minas Gerais com o número 700.

Qual é o número de Carlos Viana para o Senado em Minas Gerais?

Carlos Viana (PSD) concorre ao Senado por Minas Gerais com o número 555.

Qual é o número de Domingos Sávio para o Senado em Minas Gerais?

Domingos Sávio (PL) concorre ao Senado por Minas Gerais com o número 222.

Qual é o número de Fidélis Alcântara para o Senado em Minas Gerais?

Fidélis Alcântara (UP) concorre ao Senado por Minas Gerais com o número 800.

Qual é o número de Jordano Metalúrgico para o Senado em Minas Gerais?

Jordano Metalúrgico (PSTU) concorre ao Senado por Minas Gerais com o número 160.

Qual é o número de Juíz Ramon Moreira para o Senado em Minas Gerais?

Juíz Ramon Moreira (DC) concorre ao Senado por Minas Gerais com o número 277.

Qual é o número de Manoel Carvalho para o Senado em Minas Gerais?

Manoel Carvalho (MDB) concorre ao Senado por Minas Gerais com o número 150.

Qual é o número de Marcelo Aro para o Senado em Minas Gerais?

Marcelo Aro (PP) concorre ao Senado por Minas Gerais com o número 111.

Qual é o número de Marco Antônio Superman para o Senado em Minas Gerais?

Marco Antônio Superman (Novo) concorre ao Senado por Minas Gerais com o número 300.

Qual é o número de Marília Campos para o Senado em Minas Gerais?

Marília Campos (PT) concorre ao Senado por Minas Gerais com o número 131.

Qual é o número de Tião Pessoa para o Senado em Minas Gerais?

Tião Pessoa (PCO) concorre ao Senado por Minas Gerais com o número 290.

Qual é o número de Victória Mello para o Senado em Minas Gerais?

Victória Mello (PSTU) concorre ao Senado por Minas Gerais com o número 161.

Qual candidato ao Senado por Minas Gerais está inapto?

Marcelo Heringer (PDT) está inapto e não integra a lista de candidatos aptos à votação.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026PolíticaSenadoMinas Gerais

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