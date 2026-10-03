RESUMO ＋ O governador Otaviano Pivetta (Republicanos) assumiu a liderança da disputa pelo governo de Mato Grosso no Monitor Eleitoral da Inteligov, divulgado em parceria com a EXAME, com 33,67% das intenções de voto. Wellington Fagundes (PL) aparece com 27,60%, enquanto Natasha Slhessarenko (PSD) alcança 12,31%, seu maior índice na série do agregador. O modelo combina pesquisas registradas no TSE e atribui pesos diferentes aos levantamentos conforme metodologia e data de realização.

A corrida eleitoral pelo governo do Mato Grosso permanece incerta e fragmentada, marcada por uma reviravolta, segundo a última rodada do Monitor Eleitoral, o agregador de pesquisas eleitorais da Inteligov, divulgado em parceria com a EXAME na última sexta-feira, 2.

O governador Otaviano Pivetta (Republicanos) lidera a disputa, com 33,67% das intenções de voto. Este é o seu maior índice na série histórica do agregador, que começou em março de 2026. Em um mês, o mandatário registrou uma curva de crescimento de 10,23 pontos, que o tirou da segunda posição.

Na sequência, Wellington Fagundes (PL) aparece com 27,60%. Em uma semana, o candidato perdeu 1,92 ponto após uma sequência de quedas desde julho, que o tirou do primeiro lugar.

Quem também divide as atenções com os líderes da pesquisa é Natasha Slhessarenko (PSD), que aparece com seu melhor desempenho: 12,31%. Em um mês, ela ganhou 2,51 pontos, com um crescimento estável de pouco menos de 1 ponto por semana no período.

Entre os demais candidatos, Sargento Laudicério (Agir) registra 1,49% das intenções de voto, seguido por Maurício Coelho (Mobiliza), com 1,37%. Rafaell Milas (Missão) fecha a lista com 0,84%.

De acordo com o medidor de tendência do agregador, Pivetta tende a uma alta de 1,83 pp, enquanto Fagundes, pelo contrário, tende a uma queda de 0,85 pp. Slhessarenko também tem tendência de alta, de 0,36 pp.

Veja os detalhes do Agregador aqui.

Como funciona o agregador?

O resultado apresentado pelo monitor não corresponde a uma média aritmética simples das pesquisas. O modelo utiliza uma Média Móvel Ponderada, cálculo que atribui pesos diferentes aos levantamentos de acordo com critérios metodológicos e com a data de realização de cada pesquisa.

Pesquisas presenciais domiciliares recebem peso integral no modelo, enquanto levantamentos feitos por IVR, sistema automatizado de entrevistas por telefone, e pela internet têm redução de 30% a 45% em sua influência estatística.

A atualidade também interfere no cálculo. A metodologia reduz em 25% o peso de uma pesquisa a cada quinzena de caducidade. Na prática, levantamentos mais antigos continuam no histórico, mas perdem influência sobre a média à medida que novas pesquisas são incorporadas.

Esse mecanismo busca dar maior peso ao retrato mais recente da eleição, sem descartar a trajetória acumulada desde março. A cada rodada, novas pesquisas registradas no TSE são incorporadas à base utilizada para o cálculo.

Na consolidação realizada até 1 de outubro de 2026, por exemplo, a base recebeu 49 novas pesquisas cadastradas no PesqEle. Elas se somaram aos 552 levantamentos considerados na iteração anterior.