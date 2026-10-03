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Agregador Inteligov/EXAME: Pivetta tem 33,67% e Fagundes, 27,60% no 1º turno no Mato Grosso

Em um mês, Pivetta registrou uma curva de crescimento de 10,23 pontos, que o tirou da segunda posição

Mato Grosso: Pivetta tende a uma alta de 1,83 pp (Divulgação/Instagram)

Mato Grosso: Pivetta tende a uma alta de 1,83 pp (Divulgação/Instagram)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 14h22.

Última atualização em 3 de outubro de 2026 às 14h23.

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RESUMO ＋

O governador Otaviano Pivetta (Republicanos) assumiu a liderança da disputa pelo governo de Mato Grosso no Monitor Eleitoral da Inteligov, divulgado em parceria com a EXAME, com 33,67% das intenções de voto. Wellington Fagundes (PL) aparece com 27,60%, enquanto Natasha Slhessarenko (PSD) alcança 12,31%, seu maior índice na série do agregador. O modelo combina pesquisas registradas no TSE e atribui pesos diferentes aos levantamentos conforme metodologia e data de realização.

A corrida eleitoral pelo governo do Mato Grosso permanece incerta e fragmentada, marcada por uma reviravolta, segundo a última rodada do Monitor Eleitoral, o agregador de pesquisas eleitorais da Inteligov, divulgado em parceria com a EXAME na última sexta-feira, 2.

O governador Otaviano Pivetta (Republicanos) lidera a disputa, com 33,67% das intenções de voto. Este é o seu maior índice na série histórica do agregador, que começou em março de 2026. Em um mês, o mandatário registrou uma curva de crescimento de 10,23 pontos, que o tirou da segunda posição.

Na sequência, Wellington Fagundes (PL) aparece com 27,60%. Em uma semana, o candidato perdeu 1,92 ponto após uma sequência de quedas desde julho, que o tirou do primeiro lugar.

Quem também divide as atenções com os líderes da pesquisa é Natasha Slhessarenko (PSD), que aparece com seu melhor desempenho: 12,31%. Em um mês, ela ganhou 2,51 pontos, com um crescimento estável de pouco menos de 1 ponto por semana no período.

Entre os demais candidatos, Sargento Laudicério (Agir) registra 1,49% das intenções de voto, seguido por Maurício Coelho (Mobiliza), com 1,37%. Rafaell Milas (Missão) fecha a lista com 0,84%.

De acordo com o medidor de tendência do agregador, Pivetta tende a uma alta de 1,83 pp, enquanto Fagundes, pelo contrário, tende a uma queda de 0,85 pp. Slhessarenko também tem tendência de alta, de 0,36 pp.

Veja os detalhes do Agregador aqui.

Como funciona o agregador?

O resultado apresentado pelo monitor não corresponde a uma média aritmética simples das pesquisas. O modelo utiliza uma Média Móvel Ponderada, cálculo que atribui pesos diferentes aos levantamentos de acordo com critérios metodológicos e com a data de realização de cada pesquisa.

Pesquisas presenciais domiciliares recebem peso integral no modelo, enquanto levantamentos feitos por IVR, sistema automatizado de entrevistas por telefone, e pela internet têm redução de 30% a 45% em sua influência estatística.

A atualidade também interfere no cálculo. A metodologia reduz em 25% o peso de uma pesquisa a cada quinzena de caducidade. Na prática, levantamentos mais antigos continuam no histórico, mas perdem influência sobre a média à medida que novas pesquisas são incorporadas.

Esse mecanismo busca dar maior peso ao retrato mais recente da eleição, sem descartar a trajetória acumulada desde março. A cada rodada, novas pesquisas registradas no TSE são incorporadas à base utilizada para o cálculo.

Na consolidação realizada até 1 de outubro de 2026, por exemplo, a base recebeu 49 novas pesquisas cadastradas no PesqEle. Elas se somaram aos 552 levantamentos considerados na iteração anterior.

Perguntas frequentes

Quem lidera a disputa pelo governo de Mato Grosso? ＋

Otaviano Pivetta (Republicanos) lidera o Monitor Eleitoral da Inteligov com 33,67% das intenções de voto. O resultado representa seu maior índice desde o início da série histórica do agregador, em março de 2026.

Qual é o percentual de Wellington Fagundes? ＋

Wellington Fagundes (PL) aparece com 27,60% das intenções de voto. Segundo os dados apresentados, ele perdeu 1,92 ponto em uma semana e deixou a primeira posição.

Qual é o desempenho de Natasha Slhessarenko? ＋

Natasha Slhessarenko (PSD) registra 12,31%, seu melhor resultado na série do agregador. Em um mês, seu índice passou por uma variação positiva de 2,51 pontos.

Quais são os percentuais dos demais candidatos? ＋

Sargento Laudicério (Agir) aparece com 1,49%, Maurício Coelho (Mobiliza) tem 1,37% e Rafaell Milas (Missão) registra 0,84%.

Como funciona o Monitor Eleitoral da Inteligov? ＋

O agregador utiliza uma Média Móvel Ponderada, que atribui pesos diferentes às pesquisas conforme a metodologia e a data de realização. Por isso, o resultado não corresponde a uma média aritmética simples dos levantamentos.

Como a metodologia da pesquisa influencia o agregador? ＋

Pesquisas presenciais domiciliares recebem peso integral. Levantamentos realizados por IVR, sistema automatizado de entrevistas por telefone, e pela internet têm redução de 30% a 45% em sua influência estatística.

Pesquisas mais antigas têm o mesmo peso no agregador? ＋

Não. A metodologia reduz em 25% o peso de uma pesquisa a cada quinzena de caducidade. Dessa forma, levantamentos antigos permanecem no histórico, mas perdem influência à medida que novas pesquisas são incorporadas.

Quantas pesquisas fazem parte da atualização do agregador? ＋

Na consolidação realizada até 1º de outubro de 2026, a base recebeu 49 novas pesquisas cadastradas no PesqEle. Elas foram incorporadas aos 552 levantamentos considerados na iteração anterior.

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