Eleições 2026: Celina Leão (PP) vence segundo turno e é eleita governadora do Distrito Federal

Sessão Solene do Congresso Nacional destinada a homenagear o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a Polícia Civil, a Polícia Militar e os policiais mortos e baleados na Operação Contenção. Em discurso, à tribuna, vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão. Foto: Geraldo Magela/Agência Senado (Geraldo Magela/Agência Senado/Divulgação)
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 20h03.
Última atualização em 25 de outubro de 2026 às 20h08.
Celina Leão (PP) foi eleita governadora do Distrito Federal. Ela recebeu 57,21% dos votos válidos no Distrito Federal com 92,35% das urnas apuradas. Leandro Grass (PT) ficou com 42,79%. Os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 25.
No Distrito Federal, 2.258.320 eleitores estavam aptos a escolher o próximo governador.
Veja o resultado completo da votação para governador no Distrito Federal
No primeiro turno, Celina Leão (PP) recebeu 49,93% dos votos válidos, enquanto Leandro Grass (PT) teve 34,47%. Paula Belmonte (PSDB) recebeu 8,51%.
Celina Leão, do Progressistas, tem 49 anos e é a atual governadora do Distrito Federal.
Nascida em Goiânia, ela construiu sua carreira política em Brasília, inicialmente ligada ao grupo do ex-governador Joaquim Roriz.
Formada em Administração de Empresas e Direito, foi eleita deputada distrital em 2010 e reeleita em 2014. Entre 2015 e 2016, presidiu a Câmara Legislativa do Distrito Federal.
Em 2018, foi eleita deputada federal e, durante o mandato, coordenou a bancada feminina da Câmara dos Deputados.
Em 2022, foi eleita vice-governadora na chapa de Ibaneis Rocha, do MDB.
Celina assumiu temporariamente o governo em janeiro de 2023, após o afastamento de Ibaneis durante a crise provocada pelos atos de 8 de janeiro.
Em março de 2026, assumiu definitivamente o comando do Distrito Federal, depois da renúncia de Ibaneis Rocha, que deixou o cargo para disputar as eleições.
Agora, Celina disputa a continuidade no governo. No primeiro turno, recebeu 825.530 votos, o equivalente a 49,93% dos válidos, e avançou para o segundo turno contra Leandro Grass, do PT.
Celina Leão é a primeira mulher eleita diretamente para governar o Distrito Federal.
Os senadores eleitos no Distrito Federal foram Michelle Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL).
Os mandatos de ambos (com duração de oito anos) começam em 1º de fevereiro de 2027 e terminam em 31 de janeiro de 2035.
Os resultados das votações para deputado distrital e federal podem ser consultados na página de apuração das eleições da EXAME.
No primeiro turno, Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 51,31% dos votos válidos no Distrito Federal, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve 38,11%. Ronaldo Caiado recebeu 4,80%, Renan Santos teve 2,64% e Escritor Augusto Cury ficou com 2,59%.
Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno tem até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.
Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. É necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado. A justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.
O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados entre 18 e 70 anos. É facultativo para maiores de 16 e menores de 18 anos, maiores de 70 anos e analfabetos.