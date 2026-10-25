Eleições 2026: Celina Leão (PP) vence segundo turno e é eleita governadora do Distrito Federal

Celina Leão (PP) foi eleita governadora do Distrito Federal. Ela recebeu 57,21% dos votos válidos no Distrito Federal com 92,35% das urnas apuradas. Leandro Grass (PT) ficou com 42,79%. Os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 25.

No Distrito Federal, 2.258.320 eleitores estavam aptos a escolher o próximo governador.

Veja o resultado completo da votação para governador no Distrito Federal

Como ficou o primeiro turno para governador no Distrito Federal?

No primeiro turno, Celina Leão (PP) recebeu 49,93% dos votos válidos, enquanto Leandro Grass (PT) teve 34,47%. Paula Belmonte (PSDB) recebeu 8,51%.

Quem é Celina Leão?

Celina Leão, do Progressistas, tem 49 anos e é a atual governadora do Distrito Federal.

Nascida em Goiânia, ela construiu sua carreira política em Brasília, inicialmente ligada ao grupo do ex-governador Joaquim Roriz.

Formada em Administração de Empresas e Direito, foi eleita deputada distrital em 2010 e reeleita em 2014. Entre 2015 e 2016, presidiu a Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Em 2018, foi eleita deputada federal e, durante o mandato, coordenou a bancada feminina da Câmara dos Deputados.

Em 2022, foi eleita vice-governadora na chapa de Ibaneis Rocha, do MDB.

Celina assumiu temporariamente o governo em janeiro de 2023, após o afastamento de Ibaneis durante a crise provocada pelos atos de 8 de janeiro.

Em março de 2026, assumiu definitivamente o comando do Distrito Federal, depois da renúncia de Ibaneis Rocha, que deixou o cargo para disputar as eleições.

Agora, Celina disputa a continuidade no governo. No primeiro turno, recebeu 825.530 votos, o equivalente a 49,93% dos válidos, e avançou para o segundo turno contra Leandro Grass, do PT.

Celina Leão é a primeira mulher eleita diretamente para governar o Distrito Federal.

Quem são os senadores eleitos no Distrito Federal?

Os senadores eleitos no Distrito Federal foram Michelle Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL).

Os mandatos de ambos (com duração de oito anos) começam em 1º de fevereiro de 2027 e terminam em 31 de janeiro de 2035.

Os resultados das votações para deputado distrital e federal podem ser consultados na página de apuração das eleições da EXAME.

Como ficou o primeiro turno para presidente no Distrito Federal?

No primeiro turno, Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 51,31% dos votos válidos no Distrito Federal, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve 38,11%. Ronaldo Caiado recebeu 4,80%, Renan Santos teve 2,64% e Escritor Augusto Cury ficou com 2,59%.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno tem até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. É necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado. A justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados entre 18 e 70 anos. É facultativo para maiores de 16 e menores de 18 anos, maiores de 70 anos e analfabetos.