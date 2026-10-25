Resultado das eleições no Tocantins: Vicentinho Júnior é eleito governador

De acordo com dados da apuração, com 88,94% das urnas apuradas, Vicentinho Júnior (PSDB) recebeu 64,13% dos votos válidos no Tocantins. Professora Dorinha (União) ficou com 35,87%. Os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 25.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) declarou a eleição matematicamente definida.

No estado, 1.182.023 eleitores estavam aptos a escolher o próximo governador.

Veja o resultado completo da votação para governador no Tocantins

Como ficou o primeiro turno para governador no Tocantins?

Com 94,73% das urnas apuradas no primeiro turno, Professora Dorinha (União Brasil) recebeu 45,75% dos votos válidos, enquanto Vicentinho Júnior (PSDB) teve 43,72%. Laurez Moreira (PSD) recebeu 8,22%.

Quem são os senadores eleitos no Tocantins?

Os senadores eleitos no Tocantins foram Eduardo Gomes (PL) e Alexandre Guimarães (MDB).

Os mandatos de ambos — com duração de oito anos — começam em 1º de fevereiro de 2027 e terminam em 31 de janeiro de 2035.

Os resultados das votações para deputado estadual e federal podem ser consultados na página de apuração das eleições da EXAME.

Como ficou o primeiro turno para presidente no Tocantins?

No primeiro turno, Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 50,44% dos votos válidos no Tocantins, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve 43,42%. Escritor Augusto Cury recebeu 2,41%, Ronaldo Caiado teve 2,17% e Renan Santos ficou com 1,40%.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno tem até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. É necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado. A justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados entre 18 e 70 anos. É facultativo para maiores de 16 e menores de 18 anos, maiores de 70 anos e analfabetos.