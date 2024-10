Eleições 2024: que horas começa a apuração dos votos?

Os interessados em acompanhar a apuração do segundo turno das Eleições 2024 poderão acessar a contagem de votos a partir das 17h deste domingo, 27, após o encerramento oficial do pleito e fechamento das urnas.

Como acompanhar a contagem de votos ao vivo

A contagem de votos estará disponível no Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), acessível tanto pelo celular quanto pelo computador, na aba "Resultados". No portal, os cidadãos podem ver os votos para os candidatos que disputam o cargo de prefeito, incluindo os votos em branco, nulos e as abstenções. A EXAME acompanhará ao vivo os votos das 15 capitais onde haverá segundo turno.

Clique aqui para ver o resultado das eleições 2024 no Brasil e em todos as capitais

51 municípios brasileiros escolhem prefeitos

Ao todo, 51 municípios brasileiros escolhem hoje o seu próximo prefeito, incluindo 15 capitais. O processo de apuração pública dos resultados está previsto na Resolução do TSE nº 23.736/2024, que regulamenta os atos gerais do processo eleitoral e abrange todos os procedimentos básicos do dia da eleição.

Acompanhe também pelas redes sociais e transmissões ao vivo

Para quem deseja acompanhar o processo de apuração pelas redes sociais, o TSE mantém perfis oficiais no Instagram (@tsejusbr), TikTok (@TSEJus) e Kwai (TSEJus). A totalização dos votos também será transmitida pelo canal do TSE no YouTube (@justicaeleitoral), além da TV e Rádio Justiça.

O resultado da apuração pode ser acompanhado em tempo real por meio de diversas plataformas, oferecendo transparência e rapidez ao processo eleitoral.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa. Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizadas, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos e analfabetos.

O que faz um prefeito?

O prefeito é o chefe do Poder Executivo municipal, sendo responsável por gerir a cidade. As calçadas, parques e unidades de saúde estão diretamente ligados à atuação dos prefeitos e prefeitas.

Durante os quatro anos de mandato, cabe ao prefeito: