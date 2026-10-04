Eleição para presidente em Alagoas: Lula fica em primeiro lugar com 54,5%

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 99,06% das urnas apuradas, o presidente e candidato à reeleição Luis Inácio Lula da Silva (PT) ficou em primeiro lugar em Alagoas, com 54,69% dos votos válidos. Flavio Bolsonaro (PL) ficou com 40,49%. Os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 4.

Em Alagoas, 2,44 milhões eleitores escolheram o próximo presidente do Brasil.

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Quem ficou na frente no 1º turno em Alagoas?

Nos números gerais, com 99,3% das urnas apuradas, Bolsonaro ficou com 47,6% dos votos válidos, e Lula, 45,01%, na votação do primeiro turno, realizada neste domingo, 4. Em Sergipe, Lula ficou com 54,69% dos votos válidos, e Bolsonaro com 40,49%.

Veja os detalhes do resultado

Para vencer em primeiro turno, um candidato precisaria de 50% dos votos válidos mais um, excluindo brancos e nulos.

Quem foi eleito governador de Alagoas?

xxx foi eleito governador de Alagoas em primeiro turno nas eleições de 2026, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 100% das urnas apuradas, xxx obteve xxx% dos votos válidos, neste domingo, 4.

Senadores eleitos em Alagoas?

Os candidatos Arthur Lira (PP) e Marina JHC (PSDB) foram eleitos senadores da República pelo estado de Alagoas nas eleições de 2026.

De acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 97,42% das urnas apuradas, Lira obteve 28,86% dos votos válidos (921.367). Em segundo lugar ficou Marina JHC, que recebeu 28,16% (899.053).

Os resultados das votações para os cargos de deputado estadual e federal podem ser consultados na página do TSE. Basta selecionar o estado de interesse.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa. Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e analfabetos.