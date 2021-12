Eduardo Pazuello sofre acidente de moto no Rio

O ex-ministro da Saúde e general do Exército Eduardo Pazuello, de 58 anos, sofreu acidente de moto no Rio na noite desta sexta-feira (24). Segundo ocorrência do Corpo de Bombeiros, o caso aconteceu na Avenida Paulo de Frontin, na altura da Praça da Bandeira, próximo ao acesso ao elevado, na Zona Norte da cidade.

Equipes do Quartel Central dos Bombeiros, na Praça da Bandeira, prestaram o atendimento. Pazuello foi encaminhado para o Hospital Central do Exército. Segundo as primeiras informações, ele sofreu um traumatismo no tórax e no ombro.

Não há informações sobre o estado de saúde de Pazuello no momento.