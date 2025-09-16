Eduardo Bolsonaro é nomeado líder à distância para blindar seu mandato

Eduardo Bolsonaro: deputado assume como líder da minoria na Câmara dos Deputados (Agência Câmara/Agência Câmara)
Agência de notícias
Publicado em 16 de setembro de 2025 às 17h19.
A bancada do PL oficializou nesta terça-feira a nomeação de Eduardo Bolsonaro (SP) como novo líder da minoria na Câmara dos Deputados. A escolha ocorre enquanto o parlamentar está nos Estados Unidos, onde deve permanecer por tempo indeterminado, e é vista por aliados como uma estratégia para blindar seu mandato contra eventuais faltas registradas no plenário.
A deputada Caroline de Toni (PL-SC), que até então exercia a função, anunciou a renúncia ao posto em ofício encaminhado ao presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB).
— Gostaria de comunicar a todos a minha renúncia da liderança da minoria para transferir essa responsabilidade a Eduardo Bolsonaro. Tomamos essa decisão convictos de que o Brasil precisa de união e coragem, diante das perseguições que Eduardo e Jair Bolsonaro vêm sofrendo — disse Carol.
Ela passa a ocupar a vice-liderança e atuará como representante em plenário durante as ausências do colega. Na prática, não altera a função que já exerce.
A nomeação foi celebrada pelo líder do PL na Câmara, Sostenes Cavalcante (RJ), que exibiu à imprensa o documento formalizado junto à Mesa Diretora. Segundo ele, há respaldo regimental para que Eduardo não tenha prejuízos mesmo longe do Brasil.
— No dia 5 de março de 2015, a então mesa diretora, presidida por Eduardo Cunha, a pedido de Mara Gabrilli, houve uma alteração e a maioria decidiu para voltar a prerrogativa de ausência de registro no painel eletrônico. Esse ato tem validade até o presente momento — argumentou.
Em trecho da resolução de 2015, Cunha escreve: "A Senhora Deputada Mara Gabrilli, Terceira-Secretária, apresentou, extrapauta, mais uma questão a respeito da justificativa de ausência, a dos Deputados que, em razão da natureza de suas atribuições, não precisavam registrar presença. Analisada a questão, a Mesa Diretora, por unanimidade, resolveu rever o entendimento de Mesas anteriores, considerando justificadas as ausências de registro no painel eletrônico, nas Sessões deliberativas da Casa, somente dos Senhores membros da Mesa Diretora e dos Líderes de Partido.
Questionado sobre eventuais contestações, Sostenes disse já ter comunicado Motta da decisão e defendeu a medida como legítima.
Aliados reforçam que, na prática, a rotina da minoria não sofrerá mudanças significativas.
Carol de Toni destacou que a comunicação com o novo líder será feita por videoconferência.
— Nós vamos pedir que ele faça discursos online. Nós faremos reuniões com ele. Temos tecnologias para isso.
O deputado Zucco (PL-RS) afirmou que uma das primeiras orientações de Eduardo no comando da liderança será em relação à anistia para os condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023.
Na reunião de líderes desta terça-feira, foi acordado que a urgência será votada amanhã. A estratégia de Motta, contudo, é derrubar o texto e enterrar a discussão.