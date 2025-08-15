Brasil

Em meio ao tarifaço, Eduardo Bolsonaro publica foto com secretário do Tesouro dos EUA

Deputado afirma que encontro ocorreu na última quarta, em uma reunião a portas fechadas

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 18h28.

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) publicou uma foto, nesta sexta-feira, ao lado secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. De acordo com Eduardo, os dois estiveram juntos na última quarta, em uma reunião a portas fechadas.

O encontro entre eles teria ocorrido o mesmo dia em que, de acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ocorreria uma reunião com Bessent. Oficialmente, o secretário americano alegou falta de agenda para Haddad.

Na conversa entre o ministro da Fazenda e Bessent, esperava-se que ambos tratassem, entre outros temas, do tarifaço imposto pelo governo dos Estado Unidos aos produtos brasileiros.

— A militância anti-diplomática dessas forças de extrema-direita que atuam junto a Casa Branca tomaram conhecimento da minha fala e agiram junto a alguns assessores de Trump e a reunião com Bessent foi desmarcada e ainda não foi remarcada. Informaram o cancelamento por e-mail — disse Haddad em entrevista à Globonews.

Sem citar a desmarcação da conversa com Haddad, Eduardo Bolsonaro agradeceu pelo encontro. Ele não falou sobre o conteúdo conversado.

"Nesta quarta, dia 13, tivemos um excelente encontro com o secretário de Tesouro Scott Bessent. Trata-se de uma oportunidade única de falar sobre o Brasil e a América do Sul com alguém tão preparado", escreveu Eduardo em suas redes sociais, antes de agradecer pela receptividade e reforçar que encontros como este reforçam os laços entre os dois países.

Na ocasião, Haddad responsabilizou a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos para que a conversa não ocorresse.

— Recebemos essa informação dois dias depois do anúncio que fiz. Em que o Eduardo publicamente deu uma entrevista dizendo que iria procurar inibir esse tipo de contato entre esses dois governos. Depois dessa entrevista, que houve esse episódio. Não há como não relacionar uma coisa à outra. Não há coincidência — declarou Haddad.

