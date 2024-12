Edital do Sisu 2025 é publicado; saiba quando se inscrever

O Ministério da Educação (MEC) publicou nesta quinta-feira, 26, o edital do Sisu (Sistema de Seleção Unificada), que seleciona estudantes para universidades públicas do país. As inscrições vão do dia 17 a 21 de janeiro de 2025.

As inscrições devem ser feitas no portal do Sisu. Cada estudante precisará preencher o cadastro socioeconômico e escolher o curso, turno, local e instituição desejados.

O resultado sairá dia 26 de janeiro e as matrículas devem ser feitas entre os dias 27 e 31 do mesmo mês.

Os candidatos que não forem aprovados de primeira poderão manifestar interesse para permanecer na lista de espera entre 26 e 31 de janeiro.

"Leia as orientações, marque as datas no calendário e não perca a chance de concorrer a uma vaga na universidade. Sucesso!", escreveu o ministro da Educação, Camilo Santana, nas redes.

As informações sobre o Sisu são obtidas no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, que também usa a plataforma gov.br.