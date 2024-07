Dunga, ex-técnico da Seleção Brasileira, e sua esposa sofrem acidente de carro no Paraná

O ex-técnico da Seleção Brasileira, Dunga, e sua esposa, Evanir Miller da Silva Verri, sofreram um acidente de carro na manhã deste sábado, 13, no Paraná. O casal viajava de São Paulo para Curitiba quando o carro capotou. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Paraná, os dois tiveram ferimentos leves.

O acidente ocorreu por volta das 12h30 na BR-116, altura do km 39, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). No momento do acidente, também chovia no local. Segundo as autoridades, foi realizado o teste do bafômetro nas vítimas e o resultado foi negativo.

Em nota, a PRF afirmou que o casal foi encaminhado consciente ao Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul: “Ambos estão bem e se apresentam, a princípio, apenas com lesões leves. Vítimas conscientes removidas para atendimento médico pela concessionária Autopista Regis [Bittencourt]."

Nas imagens disponibilizadas pela PRF, é possível ver o carro, uma Mitsubishi Pajero cor prata, com as quatro rodas para cima, complementamente destruído no acostamento da rodovia.