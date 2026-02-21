Duas pessoas morrem após queda de asa-delta no Rio de Janeiro

Um homem e uma mulher morreram após a queda de uma asa-delta no mar da praia de São Conrado, no Rio de Janeiro, na manhã deste sábado, 21.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, a queda aconteceu nas proximidades da pista de pouso. A operação de resgate contou com equipes do 2° e do 3° Grupamentos Marítimos (2° e 3º GMar), do Quartel da Gávea (25° GBM) e do Grupamento de Operações Aéreas (GOA), com apoio de aeronaves, motos aquáticas e ambulâncias da corporação.

De acordo com a Polícia Civil, o homem, identificado como Rodolfo Pascoal Ladeira, era instrutor de voo e teve o óbito confirmado ainda na praia.

Já a passageira, identificada como Jenny Rodrigues, chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Miguel Couto, mas não resistiu. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou o óbito.

Os corpos das vítimas foram encaminhados ao IML. As causas do acidente são investigadas.