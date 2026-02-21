Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO
Um conteúdo SBT News

Duas pessoas morrem após queda de asa-delta no Rio de Janeiro

Acidente aconteceu nas proximidades da pista de pouso, na praia de São Conrado

(Redes Sociais/Reprodução)

(Redes Sociais/Reprodução)

SBT News
SBT News

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 15h10.

Um homem e uma mulher morreram após a queda de uma asa-delta no mar da praia de São Conrado, no Rio de Janeiro, na manhã deste sábado, 21.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, a queda aconteceu nas proximidades da pista de pouso. A operação de resgate contou com equipes do 2° e do 3° Grupamentos Marítimos (2° e 3º GMar), do Quartel da Gávea (25° GBM) e do Grupamento de Operações Aéreas (GOA), com apoio de aeronaves, motos aquáticas e ambulâncias da corporação.

De acordo com a Polícia Civil, o homem, identificado como Rodolfo Pascoal Ladeira, era instrutor de voo e teve o óbito confirmado ainda na praia.

Já a passageira, identificada como Jenny Rodrigues, chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Miguel Couto, mas não resistiu. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou o óbito.

Os corpos das vítimas foram encaminhados ao IML. As causas do acidente são investigadas.

Acompanhe tudo sobre:MortesRio de Janeiro

Mais de Brasil

Defesa Civil interdita trecho de serra em SP após 'cachoeira' na pista

Motta diz que Câmara vai votar acordo entre Mercosul e UE na próxima semana

Pontos na CNH: veja como funciona o novo limite para suspensão

Brasil firma acordos com Índia para produção de remédios contra câncer no SUS

Mais na Exame

Brasil

Defesa Civil interdita trecho de serra em SP após 'cachoeira' na pista

Esporte

Olimpíadas de Inverno: Noruega lidera quadro de medalhas; veja posição do Brasil

Casual

Felipe Bronze: intuição, colaboração e inquietude

ESG

BNDES investe em 500 empreendedores de impacto da periferia de São Paulo