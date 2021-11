Doria e Leite pedem explicações ao PSDB sobre falhas em app de votação

As campanhas de João Doria e de Eduardo Leite pediram explicações à executiva nacional do PSDB sobre as falhas no aplicativo de votação das prévias do partido, realizadas neste domingo, 21. Desde a manhã, o app apresenta instabilidade e há relatos de muitos filiados que não conseguiram votar, mesmo realizando o procedimento dezenas de vezes. Um reunião de emergência foi marcada para o meio da tarde.

Por conta da falha, o PSDB decidiu estender das 17 horas para às 18 horas o horário limite para a votação remota dos filiados. Mais cedo, o partido já tinha mudado o limite de 15 horas para 17 horas. Com isso, o anúncio do resultado da disputa interna, antes previsto para 17 horas, também vai atrasar, e deve ser feito por volta das 19 horas.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, formalizou há pouco à executiva nacional do partido um pedido de reunião no meio da tarde para discutir os relatos de lentidão no aplicativo de votação remota. "A partir da evolução, tomar a decisão sobre qual o melhor encaminhamento, se é suspensão, prorrogação, adiamento. Essa solução virá a partir de um relatório técnico", destacou o gaúcho.

Doria, por sua vez, afirmou que a questão precisa ser esclarecida pela direção nacional do PSDB. "Você dificultar o acesso a alguém que quer fazer valer seu voto não é processo adequado. Espero que isso seja corrigido. Cada voto conta", declarou o paulista. O governador e Arthur Virgílio, também concorrente nas prévias, se encontram com o presidente do PSDB, Bruno Araújo, para decidir o que será feito.

Em uma nota divulgada à imprensa, o diretório estadual do PSDB de São Paulo disse que cerca de 26 mil credenciados (62% do total) não conseguiram registrar o voto. “O Diretório Estadual do PSDB de São Paulo já requereu providências e aguarda que o sistema de votação das prévias nacionais seja retomado o mais brevemente possível, evitando, assim, prejuízo enorme para o filiado exercer seu direito ao voto”, diz a nota assinada em conjunto com o diretório municipal de São Paulo.

O PSDB define neste domingo, o nome do político tucano que irá disputar a presidência da República em 2022: Eduardo Leite, João Doria ou Arthur Virgílio. Dos 1,3 milhão de membros do partido, 44.700 filiados e mandatários se inscreveram para votar no processo, com votação virtual, por meio de aplicativo, e presencial, em Brasília. A votação presencial se encerrou às 15 horas.

No tabuleiro eleitoral, as prévias do PSDB impactam outras legendas porque dali pode sair um candidato cabeça de chapa ou um possível vice de uma coligação mais ampla da terceira via, que pretende ser uma alternativa aos polos do presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

(Com Estadão Conteúdo)