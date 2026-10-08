TSE decide nesta quinta caso Garotinho e pode definir eleição no Rio; entenda

O ex-governador Anthony Garotinho (Inácio Teixeira/PR)
Colaboradora
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 05h55.
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) julga nesta quinta-feira, 8, um pedido de Anthony Garotinho (Republicanos) para desistir de um recurso contra a decisão que barrou sua candidatura ao governo do Rio de Janeiro. Se a desistência for aceita, os 274.411 votos recebidos pelo candidato serão anulados definitivamente. Com uma nova totalização, Douglas Ruas (PL), que obteve 49,27% dos votos válidos na apuração inicial, poderá ultrapassar 50% e ser declarado eleito no primeiro turno, sem necessidade de uma nova votação contra Eduardo Paes (PSD).
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) julga nesta quinta-feira, 8, às 10h, um caso que pode encerrar a disputa pelo governo do Rio de Janeiro ainda no primeiro turno. Em jogo está o pedido de Anthony Garotinho (Republicanos) para desistir de um recurso apresentado à Corte.
A decisão importa porque pode mudar a conta dos votos válidos e definir se haverá segundo turno no estado.
No primeiro turno, realizado no domingo (4), Douglas Ruas (PL) teve 4.271.199 votos, ou 49,27% dos votos válidos. Eduardo Paes (PSD) somou 3.706.984 votos (42,76%).
Garotinho recebeu 274.411 votos (3,17%). O nome do candidato continuou na urna porque a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) que barrou a candidatura saiu depois do fechamento do sistema da urna eletrônica.
Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa de mais de 50% dos votos válidos, regra que exclui brancos e nulos. Hoje, Ruas está pouco abaixo desse patamar.
Segundo decisão da Justiça Eleitoral do Rio, Garotinho está inelegível por condenação, em 2018, por ato doloso de improbidade administrativa.
Na sexta-feira, 2, dois dias antes da votação, o ministro Floriano de Azevedo Marques, relator do caso no TSE, decidiu que os votos de Garotinho não poderiam ser considerados válidos. Eles passaram a constar como "anulados sub judice".
A expressão vale para candidatos cujo registro foi negado, mas ainda cabe recurso. Nesses casos, o candidato pode fazer campanha e aparecer na urna enquanto a Justiça não decide.
Se a negativa for revertida, os votos podem ser validados. Se ela se tornar definitiva, eles deixam de contar como válidos.
Depois da decisão do relator, a defesa de Garotinho desistiu do recurso. O pedido foi protocolado na segunda-feira (5).
Na terça-feira (6), o Ministério Público Eleitoral enviou ao TSE parecer favorável à desistência. Agora, o tribunal decide se aceita o pedido.
Se a desistência for aceita, os votos de Garotinho serão anulados de forma definitiva. O TRE-RJ então fará uma nova totalização.
Sem esses 274.411 votos na base de cálculo, Ruas passa de 50% dos votos válidos. Pelas contas da redação, com base nos números divulgados, o candidato chegaria a cerca de 50,9%, e Paes ficaria com cerca de 44,2%.
Com isso, o TRE-RJ poderá proclamar Ruas eleito governador no primeiro turno. A proclamação de governadores cabe aos tribunais regionais eleitorais.
Nesse caso, o recurso de Garotinho segue para análise e a situação dos votos continua indefinida. O segundo turno, marcado para 25 de outubro, segue previsto, e a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV para essa etapa vai de 9 a 23 de outubro.
O Tribunal Superior Eleitoral vai analisar o pedido de Anthony Garotinho para desistir do recurso contra a decisão que barrou sua candidatura ao governo do Rio de Janeiro. O julgamento está marcado para as 10h.
Sim. Se o TSE aceitar a desistência de Garotinho e os votos forem definitivamente anulados, uma nova totalização poderá elevar o percentual de Douglas Ruas de 49,27% para cerca de 50,9% dos votos válidos, suficiente para uma vitória no primeiro turno.
Garotinho recebeu 274.411 votos, equivalentes a 3,17% dos votos válidos considerados na apuração inicial. Esses votos estão classificados como "anulados sub judice", porque o registro de candidatura foi negado e a situação ainda depende de definição judicial.
Segundo decisão da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro, Garotinho está inelegível em razão de uma condenação, em 2018, por ato doloso de improbidade administrativa. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) barrou sua candidatura.
O nome de Garotinho permaneceu na urna eletrônica porque a decisão do TRE-RJ foi publicada depois do fechamento do sistema. Como ainda havia possibilidade de recurso, o candidato continuou aparecendo na votação.
Os votos de Garotinho serão anulados definitivamente, e o TRE-RJ fará uma nova totalização. Pelos números apresentados, Douglas Ruas alcançaria aproximadamente 50,9% dos votos válidos, enquanto Eduardo Paes ficaria com cerca de 44,2%. Nesse cenário, Ruas poderá ser proclamado eleito no primeiro turno.
O segundo turno está previsto para 25 de outubro. Se o TSE não aceitar a desistência do recurso, a situação dos votos de Garotinho continuará indefinida, e a segunda votação seguirá prevista. A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão está programada para ocorrer entre 9 e 23 de outubro.