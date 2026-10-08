TSE decide nesta quinta caso Garotinho e pode definir eleição no Rio; entenda

RESUMO ＋ O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) julga nesta quinta-feira, 8, um pedido de Anthony Garotinho (Republicanos) para desistir de um recurso contra a decisão que barrou sua candidatura ao governo do Rio de Janeiro. Se a desistência for aceita, os 274.411 votos recebidos pelo candidato serão anulados definitivamente. Com uma nova totalização, Douglas Ruas (PL), que obteve 49,27% dos votos válidos na apuração inicial, poderá ultrapassar 50% e ser declarado eleito no primeiro turno, sem necessidade de uma nova votação contra Eduardo Paes (PSD).

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) julga nesta quinta-feira, 8, às 10h, um caso que pode encerrar a disputa pelo governo do Rio de Janeiro ainda no primeiro turno. Em jogo está o pedido de Anthony Garotinho (Republicanos) para desistir de um recurso apresentado à Corte.

A decisão importa porque pode mudar a conta dos votos válidos e definir se haverá segundo turno no estado.

Como está a disputa?

No primeiro turno, realizado no domingo (4), Douglas Ruas (PL) teve 4.271.199 votos, ou 49,27% dos votos válidos. Eduardo Paes (PSD) somou 3.706.984 votos (42,76%).

Garotinho recebeu 274.411 votos (3,17%). O nome do candidato continuou na urna porque a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) que barrou a candidatura saiu depois do fechamento do sistema da urna eletrônica.

Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa de mais de 50% dos votos válidos, regra que exclui brancos e nulos. Hoje, Ruas está pouco abaixo desse patamar.

Por que Garotinho está fora?

Segundo decisão da Justiça Eleitoral do Rio, Garotinho está inelegível por condenação, em 2018, por ato doloso de improbidade administrativa.

Na sexta-feira, 2, dois dias antes da votação, o ministro Floriano de Azevedo Marques, relator do caso no TSE, decidiu que os votos de Garotinho não poderiam ser considerados válidos. Eles passaram a constar como "anulados sub judice".

A expressão vale para candidatos cujo registro foi negado, mas ainda cabe recurso. Nesses casos, o candidato pode fazer campanha e aparecer na urna enquanto a Justiça não decide.

Se a negativa for revertida, os votos podem ser validados. Se ela se tornar definitiva, eles deixam de contar como válidos.

O que mudou nos últimos dias?

Depois da decisão do relator, a defesa de Garotinho desistiu do recurso. O pedido foi protocolado na segunda-feira (5).

Na terça-feira (6), o Ministério Público Eleitoral enviou ao TSE parecer favorável à desistência. Agora, o tribunal decide se aceita o pedido.

Se a desistência for aceita, os votos de Garotinho serão anulados de forma definitiva. O TRE-RJ então fará uma nova totalização.

Sem esses 274.411 votos na base de cálculo, Ruas passa de 50% dos votos válidos. Pelas contas da redação, com base nos números divulgados, o candidato chegaria a cerca de 50,9%, e Paes ficaria com cerca de 44,2%.

Com isso, o TRE-RJ poderá proclamar Ruas eleito governador no primeiro turno. A proclamação de governadores cabe aos tribunais regionais eleitorais.

E se o TSE não aceitar a desistência?

Nesse caso, o recurso de Garotinho segue para análise e a situação dos votos continua indefinida. O segundo turno, marcado para 25 de outubro, segue previsto, e a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV para essa etapa vai de 9 a 23 de outubro.