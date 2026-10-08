Dia do Nordestino: 10 álbuns de artistas nordestinos para conhecer

O "Dia do Nordestino" é comemorado nesta quinta-feira, 8. A data foi instituída pela Câmara Municipal de São Paulo em 2009n como uma forma de celebrar a cultura nordestina e homenagear o centenário de nascimento de Patativa do Assaré, poeta popular e repentista cearense, um dos grandes nomes da literatura nordestina.

Para além de clássicos como "O Reino do Baião", do mestre do forró Luiz Gonzaga, a região produziu no último século uma ampla variedade de cenas musicais. Do samba ao rock, passando pela psicodelia, pelo forró, pelo reggae e pela música experimental, a produção nordestina não se resume a um único gênero ou a uma ideia de música regional.

Abaixo, a EXAME dez álbuns que ajudam a entender a diversidade e a importância da música feita por artistas nordestinos.

'Molhado de Suor', Alceu Valença

O pernambucano Alceu Valença mistura rock, frevo e referências da música popular nordestina em "Molhado de Suor", de 1974. O álbum marca uma das primeiras grandes manifestações da psicodelia pernambucana e já apresenta algumas das características que acompanhariam o artista durante sua carreira.

'Te Amo Lá Fora', de Duda Beat

Um dos maiores nomes da cena atual na música brasileira, a recifense se tornou uma das principais representantes do pop contemporâneo. Em "Te Amo Lá Fora", de 2021, Duda Beat mistura elementos do pop eletrônico a gêneros como brega, reggae, funk e piseiro, atualizando referências regionais para uma linguagem pop.

'Afrociberdelia', de Chico Science e Nação Zumbi

Uma mistura de metal, punk, batuques e letras surrealistas que marcou a década de 1990. Segundo álbum de Chico Science e Nação Zumbi, "Afrociberdelia", de 1996, aprofunda a proposta do manguebeat de misturar ritmos tradicionais pernambucanos com a música pop e experimental, criando uma das sonoridades mais particulares da música brasileira.

'Ave Sangria', de Ave Sangria

Um marco da psicodelia pernambucana, "Ave Sangria" traz inovações formais ao rock que, na década de 1970, ainda buscava uma identidade própria no Brasil. O único álbum de estúdio da banda, lançado em 1974, mistura psicodelia, rock, frevo e referências da música sertaneja, tornando-se posteriormente um dos discos mais cultuados da música brasileira.

'Alucinação', de Belchior

Belchior se tornou um dos grandes nomes da MPB tempos depois de seu período mais frutífero como artista musical. O cearense tem em "Alucinação", de 1976, seus maiores clássicos, o que pode soar pouco interessante como álbum, mas eles são amarrados por outras faixas menos conhecidas que muitas vezes superam os hits.

'Transa', de Caetano Veloso

Gravado durante o exílio de Caetano Veloso em Londres, "Transa", de 1972, é um dos trabalhos mais experimentais de sua carreira. O álbum mistura música brasileira, rock e reggae, com letras que refletem o momento político e pessoal vivido pelo baiano longe do Brasil.

'Canções Praieiras', Dorival Caymmi

Considerado por muitos um dos mais importantes álbuns do século XX no Brasil, "Canções Praieiras", de 1954, traz apenas oito faixas, mas apresenta uma representação quase cinematográfica da vida dos pescadores e das praias da Bahia. A economia dos arranjos e a voz de Caymmi dão ao disco uma característica intimista que influenciou gerações de compositores brasileiros.

'Refavela', Gilberto Gil

Em "Refavela", de 1977, Gilberto Gil parte de referências africanas para construir um álbum que também dialoga com o samba, o reggae e o funk. O baiano transforma a experiência do Festival Mundial de Artes Negras, realizado no Senegal, em uma reflexão sobre identidade, diáspora africana e a formação cultural brasileira. A obra veio quando Gil já era uma figura consolidada da MPB há quase uma década, e mostra um artista que não meramente se contentou com o sucesso.

'Paêbirú', de Lula Côrtes & Zé Ramalho

Outro álbum nascido da cena experimental e psicodélica da década de 1970, o paraibano Zé Ramalho e o recifense Lula Côrtes juntos criaram um projeto sincrético de diversas tradições sonoras nordestinas. "Paêbirú", de 1976, tem uma característica progressiva em suas faixas, raramente uma música começa da mesma maneira que acaba. A instrumentação é complexa e por vezes até barroca.

'João do Vale', de João do Vale

Com participações de Amelinha, Fagner, Chico Buarque, Gonzaguinha, Nara Leão e Alceu Valença, o maranhense criou um épico do forró. Lançado em 1973, o álbum mostra a capacidade de João do Vale de transformar experiências do sertão e da vida popular em canções de forte apelo narrativo, sem perder a dimensão política de sua obra.