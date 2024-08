Bolsonaro elogia Marçal, diz que Nunes não é seu 'candidato dos sonhos', mas tem que irá ajudá-lo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) elogiou o empresário e candidato à prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) nesta quinta-feira durante uma entrevista a uma emissora de rádio de Natal (RN). A declaração ocorreu logo após o antigo chefe do Executivo afirmar que o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) "não é o candidato dos sonhos" dele.

"Eu fechei com o Ricardo Nunes. Não é o meu candidato dos sonhos, mas eu tenho um compromisso. Vou ajudá-lo onde for possível. Lá tem a figura nova do Pablo Marçal, que fala muito bem. Uma pessoa inteligente. Tem suas virtudes. Não tem experiência, mas faz parte", disse Bolsonaro a 96FM.

Como Marçal aparece nas pesquisas

Marçal entrou de modo tardio entre os cotados à prefeitura de São Paulo e surpreendeu aparecendo embolado já no segundo pelotão da disputa pelo "nanico" PRTB. Apesar de não possuir o apoio oficial de Jair Bolsonaro, que tem o atual prefeito Ricardo Nunes como candidato na capital paulista, o ex-coach tem ganhado espaço no eleitorado bolsonarista.

Segundo a pesquisa Datafolha mais recente, as intenções de voto em Marçal oscilaram para cima entre os eleitores do ex-presidente. O empresário conquistou 29% das intensões de voto entre os que escolheram o Bolsonaro em 2022. Ele teve 22% no levantamento anterior, de julho.

Já Nunes oscilou negativamente entre os apoiadores de Bolsonaro. As intenções de voto passaram de 42% para 38% nesta rodada do Datafolha. A margem de erro é de 6 pontos percentuais.