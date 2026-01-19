Ações na europa caem após ameaça de Trump sobre tarifas ligadas à Groenlândia

Trump afirmou que oito países europeus enfrentarão tarifas crescentes de importação caso se oponham à sua proposta de anexação da Groenlândia (Jim Watson/AFP)
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 11h06.
As bolsas da Europa operam em queda nesta segunda-feira, 19, com os investidores reagindo a uma nova ameaça o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em publicação feita no fim de semana, Trump afirmou que oito países europeus enfrentarão tarifas crescentes de importação caso se oponham à sua proposta de anexação da Groenlândia — território autônomo da Dinamarca.
“As tarifas começarão em 10% em 1º de fevereiro e subirão para 25% em 1º de junho, a menos que um acordo total para a compra da Groenlândia seja alcançado”, escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.
O índice Stoxx 600, que reúne as maiores companhias da região, recuava 1,10% por volta das 11h00 (horário de Brasília), com todos os setores no vermelho. Entre os mais atingidos, estavam montadoras e empresas de bens de luxo.
Segundo a publicação de Trump, as tarifas visam mercadorias exportadas por oito países membros da Otan: Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Holanda e Finlândia.
Líderes europeus reagiram rapidamente, classificando a proposta como “inaceitável” e manifestando apoio à Dinamarca. O governo dinamarquês ainda não se pronunciou formalmente sobre a nova ameaça.
Não é a primeira vez que Trump manifesta interesse na Groenlândia. Em 2019, durante seu mandato, o então presidente já havia sugerido comprar o território, alegando interesses estratégicos e militares.
Montadoras europeias lideraram. Entre as empresas mais afetadas, BMW caía 3,22%, Volkswagen tinha queda de 2,66% e Porsche perdia 3,1%.
O setor de luxo também foi duramente atingido. As ações da Kering recuaram 3,1%, enquanto Hermès caía 2,56% e Moncler, 2,49%.
Na direção oposta, o setor de defesa apresentou alta, beneficiado pelo cenário de tensões geopolíticas. A alemã Renk subia 1,20%, a francesa Thales avançava 1,95% e a Rheinmetall, maior empresa de defesa da Europa, tem alta de 2,4%.
Além da tensão comercial, os mercados europeus acompanham o início do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. Trump deve discursar na quarta-feira, em meio ao aumento das expectativas sobre sua possível candidatura à presidência dos EUA em 2028.
Na agenda econômica, os destaques da semana incluem dados de inflação da zona do euro. Não há grandes balanços corporativos previstos para os próximos dias.
Colônia da Dinamarca até 1953, a Groenlândia obteve autonomia 26 anos depois e discute, internamente, a possibilidade de reduzir seus vínculos com Copenhague. Ainda assim, a maioria da população e dos partidos políticos locais rejeita a ideia de integração aos Estados Unidos e defende que o futuro do território seja decidido pelos próprios habitantes.
Trump voltou a usar um tom irônico ao falar da defesa local. “A Groenlândia deveria fazer um acordo, porque a Groenlândia não quer ver a Rússia ou a China assumirem o controle”, afirmou, antes de zombar da capacidade militar do território.