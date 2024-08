O deputado federal Delegado Éder Mauro (PL), pré-candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), tem 30,7% das intenções de voto e lidera a corrida eleitoral em Belém, segundo pesquisa da empresa 100% Cidades, em parceria com a Futura Inteligência, obtida com exclusividade pela EXAME e divulgada nesta quarta-feira, 7.

Na segunda posição, Igor Normando (MDB), candidato do governador Helder Barbalho (MDB), aparece com 19,2%. O atual prefeito da cidade, Edmilson Rodrigues (PSOL), que conta com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), aparece com 14% dos votos. Pela margem de erro, que é de 3,5 pontos percentuais, a dupla está empatada.

Na terceira posição, Jefferson Lima (Podemos) aparece com 7,9%, empatado tecnicamente com Thiago Araújo (Republicanos), que tem 6,8%. O número de pessoas que afirmam que vão votar em branco ou nulo é de 8,7%, enquanto os indecisos são 7,1%.

Intenções de voto em Belém

Éder Mauro (PL): 30,7%

Igor Normando (MDB): 19,2%

Edmilson Rodrigues (PSOL): 14%

Jefferson Lima (Podemos): 7,9%

Thiago Araújo (Republicanos): 6,8%

Delegado Eguchi (PRTB): 3,8%

Ítalo Abati (NOVO): 1%

Wellingta Macêdo (PSTU): 0,5%

Ninguém/Branco/Nulo: 8,7%

NS/NR/Indeciso: 7,1%

Pesquisa espontânea e rejeição

Na pesquisa espontânea, quando o entrevistado afirma sua preferência eleitoral por conta própria, sem sugestões do instituto, Éder Mauro aparece com 20,1%, seguido por Igor Normando com 12,3% e Edmilson Rodrigues com 11,1%. Os demais nomes não ultrapassam 2% cada.

O levantamento mostra que o atual prefeito é o mais rejeitado, com 54,8% dos entrevistados afirmando que não votariam em Edmilson de jeito nenhum. O chefe do executivo municipal enfrenta uma crise relacionada à zeladoria da cidade, com problemas com empresas de coleta de lixo.

Mauro, líder do levantamento, é rejeitado por 39,7% dos eleitores de Belém. Igor Normando, outro candidato bem colocado, tem a menor rejeição, com apenas 8,7%.

Segundo turno em Belém

Na simulação de segundo turno, Éder Mauro vence o atual prefeito por 46,6% a 29%. Na disputa entre Mauro e Normando, o cenário mostra um empate técnico, com o deputado federal do PL com 41,3% e o deputado estadual do MDB com 40,4%.

A pesquisa foi registrada no TSE como PA-01365/2024 e realizou 800 entrevistas entre os dias 25 de julho e 1 de agosto, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.